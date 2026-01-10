Live

Метель, сильный ветер, гололед: завтра на Харьковщине будет опасно

Общество 13:14   10.01.2026
Виктория Яковенко
Метель, сильный ветер, гололед: завтра на Харьковщине будет опасно

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 11 января.

«Ожидается: по городу значительный снег, метель. Днем порывы ветра, 15 – 20 м/с. На дорогах гололед; по области в восточной половине налипания мокрого снега, гололедица. Днем в западной половине области сильный снег, метель. Днем порывы ветра, 15 – 20 м/с. На дорогах гололед», — пишут синоптики.

Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий Кабмин издал рекомендацию по меньшей мере до 19 января прекратить образовательный процесс в очной форме в Украине. То есть либо продлить каникулы, либо полностью перейти на дистанционку. Что решили в Харькове – читайте здесь.

Автор: Виктория Яковенко
