Метель, сильный ветер, гололед: завтра на Харьковщине будет опасно
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 11 января.
«Ожидается: по городу значительный снег, метель. Днем порывы ветра, 15 – 20 м/с. На дорогах гололед; по области в восточной половине налипания мокрого снега, гололедица. Днем в западной половине области сильный снег, метель. Днем порывы ветра, 15 – 20 м/с. На дорогах гололед», — пишут синоптики.
Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Напомним, из-за ухудшения погодных условий Кабмин издал рекомендацию по меньшей мере до 19 января прекратить образовательный процесс в очной форме в Украине. То есть либо продлить каникулы, либо полностью перейти на дистанционку. Что решили в Харькове – читайте здесь.
Читайте также: В ответ на непогоду: какие меры безопасности задействуют на Харьковщине
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Метель, сильный ветер, гололед: завтра на Харьковщине будет опасно», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 января 2026 в 13:14;