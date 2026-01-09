В ответ на непогоду: какие меры безопасности задействуют на Харьковщине

Меры безопасности и подготовку к ликвидации возможных последствий непогоды в регионе обсудили во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ХОВА.

Сейчас в Харьковской области полностью хватает необходимой спецтехники для расчистки дорог и есть запас противогололедных материалов.

В Харьковской области насчитывается 841 Пункт Незламеності, из которых сейчас работает 770. Они обеспечены генераторами и средствами связи, чтобы жители области могли согреться, зарядить телефоны, получить помощь. Еще 71 пункт готов к развертыванию в течение 2 часов. В области готовы быстро развернуть дополнительные 354 пункта обогрева.

Актуальную информацию о местоположении, графике работы и список услуг пунктов несокрушимости можно найти в приложении «Дія».

Также чиновники рассмотрели возможность перехода на дистанционное обучение или продление каникул для учеников и студентов, в случае необходимости. Решения будут принимать местные комиссии с учетом изменений метеорологической ситуации.

«Следим за ситуацией круглосуточно, все профильные службы области приведены в состояние повышенной готовности для своевременного реагирования на погодные вызовы. Работаем в тесной координации с подразделениями ГСЧС, дорожными и коммунальными службами, энергетиками для оперативного устранения последствий при усложнении метеорологических условий или возникновении чрезвычайных ситуаций», — заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.