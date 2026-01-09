У відповідь на негоду: які заходи безпеки планують задіяти на Харківщині
Заходи безпеки та підготовку до ліквідації можливих наслідків негоди в регіоні обговорили під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у ХОВА.
Наразі на Харківщині повністю вистачає необхідної спецтехніки для розчищення доріг та достатньо запасу протиожеледних матеріалів.
На Харківщині обліковується 841 Пункт Незламності, з яких наразі працює 770. Вони забезпечені генераторами та засобами зв’язку, щоб мешканці області могли зігрітися, зарядити телефони, отримати допомогу. Ще 71 пункт готовий до розгортання протягом 2 годин. В області готові швидко розгорнути додаткові 354 пунктів обігріву.
Актуальну інформацію про розташування, графік роботи та перелік послуг пунктів незламності можна знайти у застосунку «Дія».
Також чиновники розглянули можливість переходу на дистанційне навчання або продовження канікул для учнів і студентів, якщо виникне потреба. Рішення будуть ухвалювати на засіданнях місцевих з огляду на зміни метеорологічної ситуації.
«Слідкуємо за ситуацією цілодобово, усі профільні служби області приведені у стан підвищеної готовності для своєчасного реагування на погодні виклики. Працюємо у тісній координації з підрозділами ДСНС, дорожніми та комунальними службами, енергетиками для оперативного усунення наслідків у разі ускладнення метеорологічних умов або виникнення надзвичайних ситуацій», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
