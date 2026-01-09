Live

Суспільство 13:05   09.01.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про погіршення погодних умов та похолодання в Харкові та області з 11 по 14 січня.

«Внаслідок впливу південного циклону 11 січня очікуються складні погодні умови: сніг, мокрий сніг, вдень значний сніг. Хуртовина, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, снігові замети. Приріст снігового покриву до 20 см. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря протягом доби 1 – 6° морозу», – прогнозують синоптики.

А вже з 12 січня, за даними гідрометцентру, очікується значне похолодання.

«Внаслідок вторгнення холодного повітря з півночі, температура поступово знизиться вночі 13 січня до 12 – 17° морозу, вдень 7 – 12° морозу. Істотних опадів не очікується, на дорогах ожеледиця», – пишуть синоптики.

Вони попередили, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, складнощі в роботі електроенергетиці, особливо у східній частині області.

Крім цього, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 9 та 10 січня.

«У найближчу годину зі збереженням впродовж доби 10 січня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Автор: Вікторія Яковенко
Хуртовина і мороз до -17: коли на Харківщину прийде похолодання
