До негоди, що прийде у ніч на 9 січня на Харківщину, готуються – ХОВА

Усі служби регіону готові до ліквідації можливих наслідків негоди, повідомили у ХОВА.

У ніч на 9 січня та вранці на території Харківщини очікують на пориви вітру 15–20 м/с, хуртовини, на дорогах — ожеледицю.

Якщо будуть ускладнення погодних умов або виникнуть надзвичайні ситуації, підрозділи ДСНС, дорожні та комунальні служби, енергетики розпочнуть посилений режим цілодобової роботи.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців регіону подбати про власну безпеку: бути максимально обачними під час руху автошляхами. За можливості, відкласти поїздки до покращення погодних умов.

«Якщо поїздка необхідна — візьміть із собою заряджений телефон, теплі речі та засоби першої необхідності Негода очікується і в інших регіонах України, тож обов’язково враховуйте погодні умови під час планування своїх маршрутів», – зазначив Синєгубов.