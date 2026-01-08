Live

К непогоде, которая придет в ночь на 9 января на Харьковщину, готовятся — ХОВА

Оксана Якушко
Все службы региона готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, сообщили в ХОВА.

В ночь на 9 января и утром на территории Харьковщины ожидают порывы ветра 15–20 м/с, вьюгу, на дорогах — гололед.

Если возникнут усложнения погодных условий или возникнут чрезвычайные ситуации, подразделения ГСЧС, дорожные и коммунальные службы, энергетики перейдут на усиленный режим круглосуточной работы.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей региона позаботиться о собственной безопасности: быть максимально осмотрительными при движении по автодорогам. По возможности отложить поездки до улучшения погоды.

«Если поездка необходима — возьмите с собой заряженный телефон, теплые вещи и средства первой необходимости Ненастье ожидается и в других регионах Украины, поэтому обязательно учитывайте погодные условия при планировании своих маршрутов», — отметил Синегубов.

Автор: Оксана Якушко
