Общество 14:20   18.02.2026
Виктория Яковенко
Опасная погода снова будет на Харьковщине. Когда же наступит потепление

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области завтра, 19 февраля.

«Ночью по городу и области ожидаются значительные осадки (снег с дождем), в течение суток – гололедица, порывы ветра, 15 – 20 м/с. На дорогах гололед. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что циклон, который сегодня, 18 февраля, принес снег и метели, уже завтра днем ​​покинет Украину.

«Осадки задержатся в ближайшую ночь на левобережье Украины, а днем ​​в четверг повсюду будет без существенных осадков, только на востоке и северо-востоке заснежит, однако вечером 19 февраля и там уже будет сухо», — рассказала Диденко.

По ее данным, ощутимое потепление ожидается с 23 февраля.

Читайте также: Снег, дождь, сильный ветер. Прогноз погоды на 18 февраля в Харькове и области

Автор: Виктория Яковенко
