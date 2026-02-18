Опасная погода снова будет на Харьковщине. Когда же наступит потепление
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области завтра, 19 февраля.
«Ночью по городу и области ожидаются значительные осадки (снег с дождем), в течение суток – гололедица, порывы ветра, 15 – 20 м/с. На дорогах гололед. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.
Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что циклон, который сегодня, 18 февраля, принес снег и метели, уже завтра днем покинет Украину.
«Осадки задержатся в ближайшую ночь на левобережье Украины, а днем в четверг повсюду будет без существенных осадков, только на востоке и северо-востоке заснежит, однако вечером 19 февраля и там уже будет сухо», — рассказала Диденко.
По ее данным, ощутимое потепление ожидается с 23 февраля.
