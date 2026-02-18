Live

Небезпечна погода знову буде на Харківщині. Коли ж настане потепління

Суспільство 14:20   18.02.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області завтра, 19 лютого.

«Вночі по місту та області очікуються значні опади (сніг з дощем), протягом доби – ожеледь, пориви вітру, 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що циклон, який сьогодні, 18 лютого, приніс сніг та хуртовини, вже завтра вдень залишить Україну.

«Опади затримаються найближчої ночі на лівобережжі України,  а вдень у четвер повсюди буде без істотних опадів, лише на сході та північному сході посніжить, проте ввечері 19-го лютого і там вже буде сухо», – розповіла Діденко.

За її даними, відчутне потепління очікується з 23-го лютого.

Автор: Вікторія Яковенко
