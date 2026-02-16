Live

Ожеледиця на дорогах. Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові й області

Погода 20:19   16.02.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоди на вівторок, 17 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

День пройде без істотних опадів. На дорогах прогнозують ожеледицю. Погода буде хмарною з проясненнями.

Вітер очікують північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 5 до 10° морозу, вдень від 1 до 6° морозу.

 

У Харкові вдень не очікують істотних опадів. Натомість на дорогах прогнозують ожеледицю.

Вітер буде північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 8 – 10° морозу, вдень 3 – 5° морозу.

Автор: Оксана Якушко
