Спека почалася: вдень +29. Прогноз погоди на 7 травня у Харкові й області

Погода 19:47   06.05.2026
Прогноз погоди на четвер, 7 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області прогнозують вдень мінливу хмарність ⛅️. Доба пройде без істотних опадів.

Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13° тепла, вдень від 24 до 29°.

 

У Харкові очікують день без істотних опадів.

Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 11 – 13° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 27 – 29°.

  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 19:47;

