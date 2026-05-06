Спека почалася: вдень +29. Прогноз погоди на 7 травня у Харкові й області
Прогноз погоди на четвер, 7 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області прогнозують вдень мінливу хмарність ⛅️. Доба пройде без істотних опадів.
Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13° тепла, вдень від 24 до 29°.
У Харкові очікують день без істотних опадів.
Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 11 – 13° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 27 – 29°.
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 19:47;