Реконструкцію очисних споруд у Старому Салтові на Харківщині планують у ХОВА

Також чиновники обговорювали створення спортивних майданчиків у селі Наталино та забезпечення транспортом Богодухівщини, повідомили у ХОВА.

Заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов провів чергове засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність», де жваво обговорювали доцільне використання бюджетних коштів і обґрунтованість закупівель.

Розробка проєктної документації для реконструкції каналізаційних очисних споруд у селищі Старий Салтів Чугуївського району була серед питань, які розглянули учасники робочої групи.

Одним з ймовірних об’єктів, куди спрямують бюджетні кошти, є реконструкція частини паркової території в селі Наталине Берестинського району. Там планують облаштувати сучасні спортивно-ігрові майданчики для розвитку ветеранського спорту й активного відпочинку мешканців із урахуванням принципів безбар’єрності.

Окрему увагу приділили забезпеченню Богодухівської громади вантажним та легковим електромобілями.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, раніше ХОВА планувала будувати підземний дитсадок у Старому Салтові, але передумала після критики з боку ЗМІ й активістів. Харківський антикорупційний центр (ХАЦ) з’ясував, що 13 дошкільнят живе у селищі Старий Салтів, де збираються збудувати підземний дитсадок за 132 млн грн.

Також ліцей у селищі Старий Салтів Харківської області, що у 2022 році був пошкоджений внаслідок агресії РФ, відновлений за 205 мільйонів гривень та у квітні 2025-го знову пошкоджений «Шахедами», у серпні 2025 року планували законсервувати за більш ніж 10 мільйонів гривень. Паралельно на його території хотіли будувати підземну школу.