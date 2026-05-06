Реконструкцію очисних споруд у Старому Салтові на Харківщині планують у ХОВА
Також чиновники обговорювали створення спортивних майданчиків у селі Наталино та забезпечення транспортом Богодухівщини, повідомили у ХОВА.
Заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов провів чергове засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність», де жваво обговорювали доцільне використання бюджетних коштів і обґрунтованість закупівель.
Розробка проєктної документації для реконструкції каналізаційних очисних споруд у селищі Старий Салтів Чугуївського району була серед питань, які розглянули учасники робочої групи.
Одним з ймовірних об’єктів, куди спрямують бюджетні кошти, є реконструкція частини паркової території в селі Наталине Берестинського району. Там планують облаштувати сучасні спортивно-ігрові майданчики для розвитку ветеранського спорту й активного відпочинку мешканців із урахуванням принципів безбар’єрності.
Окрему увагу приділили забезпеченню Богодухівської громади вантажним та легковим електромобілями.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, раніше ХОВА планувала будувати підземний дитсадок у Старому Салтові, але передумала після критики з боку ЗМІ й активістів. Харківський антикорупційний центр (ХАЦ) з’ясував, що 13 дошкільнят живе у селищі Старий Салтів, де збираються збудувати підземний дитсадок за 132 млн грн.
Також ліцей у селищі Старий Салтів Харківської області, що у 2022 році був пошкоджений внаслідок агресії РФ, відновлений за 205 мільйонів гривень та у квітні 2025-го знову пошкоджений «Шахедами», у серпні 2025 року планували законсервувати за більш ніж 10 мільйонів гривень. Паралельно на його території хотіли будувати підземну школу.
Читайте також: “Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Евгений Иванов, реконструкция, старий салтів, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Реконструкцію очисних споруд у Старому Салтові на Харківщині планують у ХОВА», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 18:47;