На двічі зруйнований ліцей у Старому Салтові знову виділяють гроші – ХАЦ

Ліцей у селищі Старий Салтів Харківської області, який у 2022 році був пошкоджений внаслідок агресії РФ, відновлений за 205 мільйонів гривень й у квітні 2025-го знову пошкоджений «шахедами», тепер планують законсервувати. Паралельно на його території хочуть будувати підземну школу.

Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради уклав угоду з ФОП Чегринець Тарас Григорович щодо створення проєктно-кошторисної документації на консервацію будівлі на 764 тисячі гривень, інформує ГО «Харківський антикорупційний центр» із посиланням на Prozorro.

“Самі роботи з консервації ймовірно коштуватимуть понад 10 мільйонів гривень. Хто буде робити проєктну документацію? Тарас Чегринець зареєстрував ФОП лише у 2025 році. За цей час він встиг отримати підряд на технагляд ремонту котлів в Печенігах та дві угоди на створення проєктів захисних споруд трансформаторів від ХОВА“, — повідомляють активісти.

Нагадаємо, Старосалтівський ліцей ремонтували у 2023-2024 роках. Він був значно пошкоджений ще у 2022-му, коли росіяни намагалися наступати з Вовчанська. Загалом на ремонт ліцею витратили близько 205 мільйонів гривень. Підрядником було ТОВ «Слобожанська будівельна компанія «Саргон». Тоді передбачали ремонт підвалу, але не повноцінне укриття, де можна було б навчатися під час обстрілу. Ліцей розташований за 18 кілометрів від українсько-російського кордону.

У ніч проти 6 квітня 2025 року росіяни атакували відновлений ліцей п’ятьма ударними безпілотниками. За даними обласної прокуратури, було частково пошкоджено фасад, покрівлю, коридори та класи. Також було зруйновано споруду для надання гуманітарної допомоги, де зберігалися парти для ліцею.

Після того як ліцей вдруге розбомбили, Старосалтівська селищна рада оголосила тендер на будівництво на його території захисної споруди – підземної школи. 12 травня договір на 144 мільйони гривень знову був укладений із ТОВ «Слобожанська будівельна компанія «Саргон». Харківський антикорупційний центр заявляв про завищення цін.