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На консервацію розбитого РФ музею Сковороди на Харківщині виділяють мільйони

Культура 22:18   30.10.2023
Олена Нагорна
На консервацію розбитого РФ музею Сковороди на Харківщині виділяють мільйони

Обласний комунальний заклад “Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди” оголосив тендер на роботи зі збереження будинку, у якому жив філософ. Вартість робіт становить 8,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на портал “Prozorro”.

Поки що йдеться про невідкладні першочергові протиаварійні та консерваційні роботи “будинку, у якому жив і помер Сковорода”.

“Наприкінці 2022 року депутати облради планували, що цього року на реставрацію музею витратять майже 100 мільйонів гривень. Більшість суми мали спрямувати якраз на реставрацію пам’ятки історії національного значення – будинку поміщика А. Ковалівського, в якому Сковорода провів останній період свого життя (1790-1794 р.р.). Однак до проведення тендерів та реального виділення коштів справа не доходила. Лише зараз музей оголосив перший тендер на консерваційні роботи“, – констатують антикорупціонери.

Нагадаємо, що музей Сковороди було зруйновано прямим влучанням ворожої ракети увечері 6 травня 2022 року. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх заздалегідь перемістили в інше місце. Директор департаменту культури ХОВА Едуард Павленко повідомляв, що на консервацію музею наприкінці 2022 року з обласного бюджету виділили 2 мільйони гривень.

У вцілілій коморі музею у вересні 2023 року створили простір для творчості — арт-хаб «LIBERTY».

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 22:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласний комунальний заклад “Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди” оголосив тендер на роботи зі збереження будинку, у якому жив філософ. Вартість робіт становить 8,5 мільйона гривень.".