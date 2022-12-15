Музей Сковороди «законсервують» за 2 млн гривень з обласного бюджету

Музей Григорія Сковороди на Золочівщині, знищений російським обстрілом, буде законсервований, повідомляє Суспільне.

На це з обласного бюджету виділили два мільйони гривень. Про це розповів директор обласного Департаменту культури Едуард Павленко.

Перш за все, планується встановити в будівлі залізобетонний каркас.

За словами Павленка, роботи почнуть наприкінці цього року й продовжать у наступному.