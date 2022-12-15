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Музей Сковороди «законсервують» за 2 млн гривень з обласного бюджету

Суспільство 14:11   15.12.2022
Оксана Якушко
Музей Сковороди «законсервують» за 2 млн гривень з обласного бюджету

Музей Григорія Сковороди на Золочівщині, знищений російським обстрілом, буде законсервований, повідомляє Суспільне.

На це з обласного бюджету виділили два мільйони гривень. Про це розповів директор обласного Департаменту культури Едуард Павленко.

Перш за все, планується встановити в будівлі залізобетонний каркас.

За словами Павленка, роботи почнуть наприкінці цього року й продовжать у наступному.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 14:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Музей Григорія Сковороди на Золочівщині, знищений російським обстрілом, буде законсервований, повідомляє Суспільне.".