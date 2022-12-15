Музей Сковороди «законсервують» за 2 млн гривень з обласного бюджету
Музей Григорія Сковороди на Золочівщині, знищений російським обстрілом, буде законсервований, повідомляє Суспільне.
На це з обласного бюджету виділили два мільйони гривень. Про це розповів директор обласного Департаменту культури Едуард Павленко.
Перш за все, планується встановити в будівлі залізобетонний каркас.
За словами Павленка, роботи почнуть наприкінці цього року й продовжать у наступному.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 14:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Музей Григорія Сковороди на Золочівщині, знищений російським обстрілом, буде законсервований, повідомляє Суспільне.".