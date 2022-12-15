Музей Сковороды «законсервируют» за 2 млн гривен из областного бюджета

Музей Григория Сковороды на Золочевщине, уничтоженный российскими обстрелами, будет законсервирован, сообщает Суспільне.

На это из областного бюджета выделили 2 миллиона гривен. Об этом рассказал директор областного Департамента культуры Эдуард Павленко.

Прежде всего, планируют установить в здании железобетонный каркас. По словам Павленко, работы начнут в конце этого года и продолжат в следующем.