Музей Сковороды «законсервируют» за 2 млн гривен из областного бюджета
Музей Григория Сковороды на Золочевщине, уничтоженный российскими обстрелами, будет законсервирован, сообщает Суспільне.
На это из областного бюджета выделили 2 миллиона гривен. Об этом рассказал директор областного Департамента культуры Эдуард Павленко.
Прежде всего, планируют установить в здании железобетонный каркас. По словам Павленко, работы начнут в конце этого года и продолжат в следующем.
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 14:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Музей Григория Сковороды на Золочевщине, уничтоженный российскими обстрелами, будет законсервирован, сообщает Суспільне.".