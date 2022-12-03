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Минкульт сообщил, во сколько обойдется восстановление музея Сковороды

Культура 17:59   03.12.2022
Елена Нагорная
Минкульт сообщил, во сколько обойдется восстановление музея Сковороды

На восстановление музея Григория Сковороды на Харьковщине, разрушенного в мае российской ракетой, необходимо 112 миллионов гривен, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

Отмечается, что способствовать в выделении из областного бюджета еще 450 тысяч гривен на проведение научно-проектных работ, необходимых для восстановления здания, пообещала Харьковская ОВА.

Отдельно запланирована консервация музея, чтобы он не продолжал разрушаться до того, как начнется восстановление. Часть средств на эти мероприятия — 50 тысяч долларов — предоставит ЮНЕСКО, сообщили в Минкульте.

«Министерство культуры и информационной политики совместно с Харьковской ОВА объявили сбор средств для восстановления музея», — также говорится в сообщении.

Пока же Минкульт предлагает посетить 3D-экскурсию по музею Сковороды и увидеть собственными глазами, как выглядело заведение до и после попадания российской ракеты. Этот проект создан в рамках сотрудничества МКИП и Google.

Напомним, что музей Сковороды был разрушен прямым попаданием вражеской ракеты вечером 6 мая. Экспозицию удалось спасти — еще до обстрела ее переместили в безопасное место. 350 тысяч гривен на восстановление музея ранее передал лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук. А группа Kalush Orchestra пожертвовала 300 тысяч, которые выручила от прожи контрабаса.

Также напомним, что 2 декабря в музее Григория Сковороды состоялось мероприятие к 300-летию философа. Как отметил председатель ХОВА Олег Синегубов, сейчас планируется консервация здания, призванная сохранить помещение от осадков. Параллельно разрабатывается проект полномасштабной реконструкции музея.

О том, что восстановление будет стоить несколько десятков миллионов гривен, ранее сообщал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 17:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На восстановление музея Григория Сковороды на Харьковщине, разрушенного в мае российской ракетой, необходимо 112 миллионов гривен, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.".