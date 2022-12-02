Синегубов посетил Сковородиновку накануне 300-летия Григория Сковороды

В канун 300-летия со дня рождения крупнейшего украинского философа начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов посетил торжества в Национальном литературно-мемориальном музее Григория Сковороды и возложил цветы к его могиле в Сковородиновке.

«Оккупанты смогли разрушить музей Сковороды прямым ракетным ударом, но невозможно разрушить нашу историческую память и наследие выдающегося философа. Сковорода сегодня является настоящим символом сопротивления Харьковщине российскому вторжению», — отметил Синегубов.

Здание музея мы обязательно отстроим, пообещал начальник ХОВА.

Соответствующий проект уже разрабатывается. Но пока идет война изуродованное оккупантами помещение будет законсервировано.

В честь юбилея философа председатель ХОВА принял участие в онлайн общении преподавателей и студентов Харьковского национального педагогического университета им. Сковороды с президентом Украины Владимиром Зеленским.