Синегубов посетил Сковородиновку накануне 300-летия Григория Сковороды
В канун 300-летия со дня рождения крупнейшего украинского философа начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов посетил торжества в Национальном литературно-мемориальном музее Григория Сковороды и возложил цветы к его могиле в Сковородиновке.
«Оккупанты смогли разрушить музей Сковороды прямым ракетным ударом, но невозможно разрушить нашу историческую память и наследие выдающегося философа. Сковорода сегодня является настоящим символом сопротивления Харьковщине российскому вторжению», — отметил Синегубов.
Здание музея мы обязательно отстроим, пообещал начальник ХОВА.
Соответствующий проект уже разрабатывается. Но пока идет война изуродованное оккупантами помещение будет законсервировано.
В честь юбилея философа председатель ХОВА принял участие в онлайн общении преподавателей и студентов Харьковского национального педагогического университета им. Сковороды с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 18:38;
Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В канун 300-летия со дня рождения крупнейшего украинского философа начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов посетил торжества в Национальном литературно-мемориальном музее Григория Сковороды и возложил цветы к его могиле в Сковородиновке.".