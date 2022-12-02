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Синєгубов відвідав Сковородинівку напередодні 300-річчя Григорія Сковороди

Суспільство 18:38   02.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов відвідав Сковородинівку напередодні 300-річчя Григорія Сковороди

Напередодні 300-річчя від дня народження найбільшого українського філософа начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов відвідав урочистості у Національному літературно-меморіальному музеї Григорія Сковороди та поклав квіти до його могили у Сковородинівці.

«Окупанти змогли зруйнувати музей Сковороди прямим ракетним ударом, але неможливо зруйнувати нашу історичну пам’ять та спадщину видатного філософа. Сковорода сьогодні є справжнім символом опору Харківщині до російського вторгнення», – зазначив Синєгубов.

Будівлю музею ми обов’язково відбудуємо, пообіцяв начальник ХОВА.

Відповідний проект уже розробляється. Але поки триває війна, понівечене окупантами приміщення буде законсервовано.

На честь ювілею філософа голова ХОВА взяв участь у онлайн спілкуванні викладачів та студентів Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди із президентом України Володимиром Зеленським.

Також читайте:  До ювілею філософа. «Сковорода Експрес» ходитиме з Харкова до Ужгорода

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 18:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні 300-річчя від дня народження найбільшого українського філософа начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов відвідав урочистості у Національному літературно-меморіальному музеї Григорія Сковороди та поклав квіти до його могили у Сковородинівці.".