До ювілею філософа. “Сковорода Експрес” ходитиме з Харкова до Ужгорода

До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди “Укрзалізниця” увічнює маршрут його подорожей із Харківщини, повідомила ХОВА.

Відтепер рейс №17/18 Харків — Ужгород носитиме горде ім’я “Сковорода Експрес” на честь видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога та мандрівника, 300 років з дня народження якого відзначатимуть 3 грудня цього року.

Потяг вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну присвяту українського піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

Сьогодні, 2 грудня, перший рейс вирушить з Ужгорода о 13:25, а прибуде до Харкова вже завтра о 10:01.