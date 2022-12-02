До ювілею філософа. “Сковорода Експрес” ходитиме з Харкова до Ужгорода
До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди “Укрзалізниця” увічнює маршрут його подорожей із Харківщини, повідомила ХОВА.
Відтепер рейс №17/18 Харків — Ужгород носитиме горде ім’я “Сковорода Експрес” на честь видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога та мандрівника, 300 років з дня народження якого відзначатимуть 3 грудня цього року.
Потяг вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну присвяту українського піаніста-віртуоза Євгена Хмари.
Сьогодні, 2 грудня, перший рейс вирушить з Ужгорода о 13:25, а прибуде до Харкова вже завтра о 10:01.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 12:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди “Укрзалізниця” увічнює маршрут його подорожей із Харківщини, повідомила ХОВА.".