У Харкові з’явився мурал до 300-річчя Сковороди (фото)

Висловлюваннями знаменитого українського філософа прикрасили вулицю Алчевських у Харкові, де знаходиться університет його імені.

“Наші студенти розписали мурал, присвячений 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди, – повідомили на фейсбук-сторінці Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Ох і краса вийшла!.. Та ще й вулиця Алчевських, яка веде до нашого університету, тепер буде починатися з наших розписів!”

Автори та виконавці ідеї мурала – доцент Дмитро Чаус, випускник-магістр університету Єгор Лободинський та студенти Михайло Литвин, Денис Хом’яков та Надія Сидорова.

Зазначимо, цього року 3 грудня в Україні відзначатимуть 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. До цієї дати на Харківщині планували провести реконструкцію будинку-музею Сковороди у Сковородинівці, а також створити сквер, названий ім’ям філософа, у Харкові. Повномасштабне вторгнення РФ порушило ці плани. Музей у Сковородинівці серйозно зруйнований ракетним ударом російської армії. Однак могила Григорія Сковороди та його пам’ятник збереглися.