У Харкові з’явився мурал до 300-річчя Сковороди (фото)
Висловлюваннями знаменитого українського філософа прикрасили вулицю Алчевських у Харкові, де знаходиться університет його імені.
“Наші студенти розписали мурал, присвячений 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди, – повідомили на фейсбук-сторінці Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Ох і краса вийшла!.. Та ще й вулиця Алчевських, яка веде до нашого університету, тепер буде починатися з наших розписів!”
Автори та виконавці ідеї мурала – доцент Дмитро Чаус, випускник-магістр університету Єгор Лободинський та студенти Михайло Литвин, Денис Хом’яков та Надія Сидорова.
Читайте також: “Харків – залізобетон”: на Харківщині з’явився черговий мурал (фото)
Зазначимо, цього року 3 грудня в Україні відзначатимуть 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. До цієї дати на Харківщині планували провести реконструкцію будинку-музею Сковороди у Сковородинівці, а також створити сквер, названий ім’ям філософа, у Харкові. Повномасштабне вторгнення РФ порушило ці плани. Музей у Сковородинівці серйозно зруйнований ракетним ударом російської армії. Однак могила Григорія Сковороди та його пам’ятник збереглися.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові з’явився мурал до 300-річчя Сковороди (фото)»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Висловлюваннями знаменитого українського філософа прикрасили вулицю Алчевських у Харкові, де знаходиться університет його імені".