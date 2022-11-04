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У Харкові з’явився мурал до 300-річчя Сковороди (фото)

Культура 10:58   04.11.2022
Оксана Горун
У Харкові з’явився мурал до 300-річчя Сковороди (фото)

Висловлюваннями знаменитого українського філософа прикрасили вулицю Алчевських у Харкові, де знаходиться університет його імені.

“Наші студенти розписали мурал, присвячений 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди, – повідомили на фейсбук-сторінці Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Ох і краса вийшла!.. Та ще й вулиця Алчевських, яка веде до нашого університету, тепер буде починатися з наших розписів!”

У Харкові створюють мурал Сковороди на вулиці Алчевських

Автори та виконавці ідеї мурала – доцент Дмитро Чаус, випускник-магістр університету Єгор Лободинський та студенти Михайло Литвин, Денис Хом’яков та Надія Сидорова.

Автори муралу Сковороди у Харкові на вулиці Алчевських

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    • Зазначимо, цього року 3 грудня в Україні відзначатимуть 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. До цієї дати на Харківщині планували провести реконструкцію будинку-музею Сковороди у Сковородинівці, а також створити сквер, названий ім’ям філософа, у Харкові. Повномасштабне вторгнення РФ порушило ці плани. Музей у Сковородинівці серйозно зруйнований ракетним ударом російської армії. Однак могила Григорія Сковороди та його пам’ятник збереглися.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 10:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Висловлюваннями знаменитого українського філософа прикрасили вулицю Алчевських у Харкові, де знаходиться університет його імені".