Live
  • Пятница 04.11.2022
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

В Харькове появился мурал к 300-летию Сковороды (фото)

Культура 10:58   04.11.2022
Оксана Горун
В Харькове появился мурал к 300-летию Сковороды (фото)

Изречениями знаменитого украинского философа украсили улицу Алчевских в Харькове, на которой находится университет его имени.

«Наши студенты расписали мурал, посвященный 300-летию со дня рождения Григория Сковороды, — сообщили на facebook-странице Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды. — Ох и красота вышла!.. Да еще улица Алчевских, ведущая в наш университет, теперь будет начинаться с наших росписей!»

В Харькове создают мурал Сковороды на улице Алчевских

Авторы и исполнители идеи мурала — доцент Дмитрий Чаус, выпускник-магистр университета Егор Лободинский и студенты Михаил Литвин, Денис Хомяков и Надежда Сидорова.

Авторы мурала Сковороды в Харькове на улице Алчевских

  • Читайте также: Котики и Кремль, который сгорит. В Балаклее «Культурный десант» рисовал муралы

    • Отметим, в этом году 3 декабря в Украине будут отмечать 300-летие со дня рождения Григория Сковороды. К этой дате на Харьковщине планировали провести реконструкцию дома-музея Сковороды в Сковородиновке, а также — создать сквер, названный именем философа, в Харькове. Полномасштабное вторжение РФ нарушило эти планы. Музей в Сковородиновке серьезно разрушен ракетным ударом российской армии. Однако могила Григория Сковороды и его памятник сохранились.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    08:57
    «Харьков — железобетон»: на Харьковщине появился очередной мурал (фото)
    08:01
    В деоккупированных Балаклее и Купянске появились патриотические муралы (фото)
    12:00
    Котики и Кремль, который сгорит. В Балаклее «Культурный десант» рисовал муралы
    15:18
    Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды на Харьковщине
    18:18
    З-під завалів Харківського педуніверситету відкопали пам’ятник Григорію Сковороді (відео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове появился мурал к 300-летию Сковороды (фото)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 10:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изречениями знаменитого украинского философа украсили улицу Алчевских в Харькове, на которой находится университет его имени".