В Харькове появился мурал к 300-летию Сковороды (фото)
Изречениями знаменитого украинского философа украсили улицу Алчевских в Харькове, на которой находится университет его имени.
«Наши студенты расписали мурал, посвященный 300-летию со дня рождения Григория Сковороды, — сообщили на facebook-странице Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды. — Ох и красота вышла!.. Да еще улица Алчевских, ведущая в наш университет, теперь будет начинаться с наших росписей!»
Авторы и исполнители идеи мурала — доцент Дмитрий Чаус, выпускник-магистр университета Егор Лободинский и студенты Михаил Литвин, Денис Хомяков и Надежда Сидорова.
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Отметим, в этом году 3 декабря в Украине будут отмечать 300-летие со дня рождения Григория Сковороды. К этой дате на Харьковщине планировали провести реконструкцию дома-музея Сковороды в Сковородиновке, а также — создать сквер, названный именем философа, в Харькове. Полномасштабное вторжение РФ нарушило эти планы. Музей в Сковородиновке серьезно разрушен ракетным ударом российской армии. Однако могила Григория Сковороды и его памятник сохранились.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изречениями знаменитого украинского философа украсили улицу Алчевских в Харькове, на которой находится университет его имени".