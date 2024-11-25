«Чудо»: Сковорода уцелел при ударе по Харькову, Макаренко и Сухомлинский — нет
В результате ракетного удара по центру Харькова утром 25 ноября в главном корпусе педагогического университета имени Григория Сковороды разбились два из трех оконных витражей.
Не пережили удара портреты педагогов Антона Макаренко и Василия Сухомлинского, изображение Григория Сковороды единственное осталось невредимым, рассказала профессор университета Галина Куц.
«Это чудо какое-то. Сковорода уцелел! Когда в июле 2022 года был разрушен российским Искандером самый большой корпус нашего университета на Салтовке, там уцелел памятник Сковороде. Когда в мае 2022 года был разрушен российской ракетой музей в Сковородиновке, там тоже уцелел памятник Сковороде. Как-то так обнадеживающе. Такое впечатление, что Сковорода защищает нас», — пишет Куц.
Напомним, ракетой С-400 ударили россияне рядом с ЦПАУ Киевского района в центре Харькова. Взрыв прогремел при отсутствии воздушной тревоги — в половине девятого утра. В этот момент сотрудники ЦПАУ уже пришли на работу. Пострадали 25 человек, из них 14 оказались в больнице. По данным мэра Игоря Терехова, кроме здания ЦПАУ пострадали еще около 40 сооружений и жилых домов. Что касается ЦПАУ, то мэр заверил, что учреждение возобновит работу 26 ноября — в другом месте. По данным пресс-службы горсовета, на улице Свободы будет работать мобильный ЦПАУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: куц, новости Харькова, педуниверситет, сковорода;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 19:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара по центру Харькова утром 25 ноября в главном корпусе педагогического университета имени Григория Сковороды разбились два из трех оконных витражей.".