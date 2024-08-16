Разрушенный музей Сковороды на Харьковщине можно посетить онлайн

Теперь можно в онлайн-формате посетить музей имени Григория Сковороды на Харьковщине, который был разрушен в результате удара РФ 6 мая 2022 года.

«Команда музея запустила новый проект «Музей будущего». Главная задача проекта – сохранить содержание музея. Он включает ряд культурных инициатив, которые переосмысливают и формируют современную идентичность музея. Таким образом, обеспечивая его работу даже несмотря на физические разрушения. На сайте музея, кроме его истории, существует два онлайн-маршрута «Сковорода садовник» и «Сковорода друг»», — сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

В частности, маршрут «Сковорода садовник» рассказывает о жизни поэта и дубе, под которым он любил отдыхать. Это дерево также уцелело после удара РФ и стало одним из ключевых символов музея. Кроме этого, посетители могут сделать предзаказ на «Желудь Сковородуба», который потом можно будет вырастить самостоятельно, добавили в министерстве.

А маршрут «Сковорода друг» позволяет узнать историю крепкой дружбы педагога со своим учеником Михаилом Ковалинским, а также написать письмо Сковороде и получить непосредственно от него ответ.