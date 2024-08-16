Зруйнований музей Сковороди на Харківщині можна відвідати онлайн

Відтепер можна в онлайн-форматі відвідати музей імені Григорія Сковороди на Харківщині, який був зруйнований внаслідок удару РФ 6 травня 2022 році.

«Команда музею запустила новий проєкт «Музей майбутнього». Головне завдання проєкту — зберегти зміст музею. Він охоплює низку культурних ініціатив, які переосмислюють і формують сучасну ідентичність музею. Таким чином забезпечуючи його роботу навіть попри фізичні руйнування. На сайті музею, окрім його історії, існує наразі два онлайн-маршрути «Сковорода садівник» та «Сковорода друг»», – повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Зокрема, маршрут «Сковорода садівник» розповідає про життя поета та дуб, під яким він любив відпочивати. Це дерево також вціліло після удару РФ і стало одним із ключових символів музею. Окрім цього, відвідувачі мають можливість зробити передзамовлення на «Жолудь Сковородуба», який потім можна буде виростити самостійно, додали в міністерстві.

А маршрут «Сковорода друг» дозволяє дізнатися історію міцної дружби педагога зі своїм учнем Михайлом Ковалинським, а також написати листа Сковороді та отримати безпосередньо відповідь від нього.