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Гроші є, тендер провести не можуть: чи збережуть музей Сковороди

Суспільство 17:43   01.12.2023
Олена Нагорна
Гроші є, тендер провести не можуть: чи збережуть музей Сковороди

На Харківщині не можуть провести тендер на консерваційні роботи у музеї Сковороди, зруйнованому прямим влучанням ворожої ракети у травні 2022 року, повідомив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Нами були виділені кошти на консервацію. Вони є. Були кілька разів оголошені тендерні процедури. Якщо я не помиляюся, то вже тричі. Тендер не відбувся, його було скасовано, в тому числі й нашими рішеннями. Чому? Тому що або брала участь одна компанія лише. Звичайно, ні про яку конкуренцію тут йтися не може. Інший раз, коли приймала так само, одна компанія, у тендерній процедурі не було надано повного пакета документів. І по процедурі, коли ми відкривали пропозиції, це з’ясовувалось. І було прийнято рішення щодо скасування цієї тендерної процедури“, – розповів Синєгубов.

За його словами, зараз триває чергова тендерна процедура. Тому голова ХОВА запросив охочих підрядників взяти у ній участь.

Оскільки чим їх буде більше, тим буде і конкурентніше ціна, і якість і швидкість виконання робіт. Оскільки на деокупованих територіях щодо відновлення житлового фонду ми стикаємося з тим, що деякі компанії не вкладаються в ті терміни, які були задекларовані. Тому нам постійно доводиться працювати на місці. І оголошувати ті можливі недоліки, які ми бачимо там. Тому що швидкість відновлення, якість, при тому і ціна для нас є принциповими. Тому будемо працювати, щоб все ж таки тендер відбувся, і приступити нарешті до консервації цього музею“, – додав Синєгубов.

Як повідомлялося наприкінці жовтня, обласна комунальна установа «Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди» оголосила тендер на роботи зі збереження будинку, в якому мешкав філософ. Вартість робіт складає 8,5 мільйонів гривень.

Нагадаємо також, що музей Сковороди було зруйновано прямим влучанням ворожої ракети увечері 6 травня 2022 року. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх заздалегідь перемістили в інше місце. Директор департаменту культури ХОВА Едуард Павленко повідомляв, що на консервацію музею наприкінці 2022 року з обласного бюджету виділили 2 мільйони гривень.

У вцілілій коморі музею у вересні 2023 року створили простір для творчості — арт-хаб «LIBERTY».

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 17:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині не можуть провести тендер на консерваційні роботи у музеї Сковороди, зруйнованому прямим влучанням ворожої ракети у травні 2022 року, повідомив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.".