У зруйнованому РФ музеї Сковороди на Харківщині дивитимуться кіно (фото)
У музеї Григорія Сковороди, який було майже повністю зруйновано прямим влучанням ворожої ракети 6 травня 2022 року, створили простір для творчості – арт-хаб “LIBERTY”.
Його облаштували за підтримки волонтерів та меценатів у вцілілому пам’ятнику архітектури ХІХ століття – коморі, розповіла заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
За її словами, там відбуватимуться майстер-класи, інтерактивні програми, покази фільмів та наукові лекції.
Фото: ХОВА
Нагадаємо, що музей Сковороди було зруйновано прямим влучанням ворожої ракети увечері 6 травня 2022 року. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх заздалегідь перемістили в інше місце. На консервацію музею наприкінці 2022 року з обласного бюджету виділили 2 мільйони гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 21:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У музеї Григорія Сковороди, який було майже повністю зруйновано прямим влучанням ворожої ракети 6 травня 2022 року, створили простір для творчості – арт-хаб “LIBERTY”.".