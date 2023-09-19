У зруйнованому РФ музеї Сковороди на Харківщині дивитимуться кіно (фото)

У музеї Григорія Сковороди, який було майже повністю зруйновано прямим влучанням ворожої ракети 6 травня 2022 року, створили простір для творчості – арт-хаб “LIBERTY”.

Його облаштували за підтримки волонтерів та меценатів у вцілілому пам’ятнику архітектури ХІХ століття – коморі, розповіла заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

За її словами, там відбуватимуться майстер-класи, інтерактивні програми, покази фільмів та наукові лекції.



Фото: ХОВА

Нагадаємо, що музей Сковороди було зруйновано прямим влучанням ворожої ракети увечері 6 травня 2022 року. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх заздалегідь перемістили в інше місце. На консервацію музею наприкінці 2022 року з обласного бюджету виділили 2 мільйони гривень.