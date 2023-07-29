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Відбудова чи “консервація” – Синєгубов розповів про плани на музей Сковороди

Суспільство 15:58   29.07.2023
Вікторія Яковенко
Відбудова чи “консервація” – Синєгубов розповів про плани на музей Сковороди

Якщо ХОВА не зможе залучити кошти іноземних партнерів на відновлення розбитого росіянами музею Сковороди на Харківщині, то до зими його законсервують.

Про це під час брифінгу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Щодо Сковороди то у нас було декілька можливостей залучити кошти. Це і конкретна була людина, іноземець, ми ще не втрачаємо надії залучити від нього донорські кошти саме на цей музей на відновлення», – зазначив голова ХОВА.

Однак паралельно з цим в ХОВА розробляють проєкт щодо консервації музею.

«Якщо у нас будуть кошти міжнародні, звичайно, будемо переглядати наші плани. Однак іншого виходу немає. Маємо все ж таки докладати зусиль щодо збереження того, що там залишилося», – підкреслив Синєгубов.

Також у ХОВА шукають можливість інвестування коштів на відновлення Шарівського замку в Богодухівському районі. Його також планують законсервувати до зими.

Нагадаємо, музей був зруйнований прямим влучанням ворожої ракети пізно ввечері 6 травня. 350 тисяч гривень на відновлення музею раніше передав лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук. А гурт Kalush Orchestra пожертвував 300 тисяч, які виручив від продажу контрабаса.

Читайте також: Музей Сковороди «законсервують» за 2 млн гривень з обласного бюджету

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 15:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо ХОВА не зможе залучити кошти іноземних партнерів на відновлення розбитого росіянами музею Сковороди на Харківщині, то до зими його законсервують.".