Оголосили тендер на вже виконані роботи в Харкові – ХАЦ

Харків 13:11   05.03.2026
Оксана Горун
Оголосили тендер на вже виконані роботи в Харкові – ХАЦ Фото: Василь Голосний

ГО “Харківський антикорупційний центр” повідомив, що в системі публічних закупівель “ProZorro” з’явилося оголошення від департаменту будівництва Харківської міськради – тендер на реконструкцію Лопанської набережної.

При цьому оновлену набережну вже відчинили.

“Міськрада двічі намагалась провести торги на 36 млн грн, але обидва рази до підписання договору так і не дійшло. Тоді мова йшла про другу чергу пішохідної набережної. Тендер, який оголосили зараз, – це ще перша черга. Аукціон має відбутись 20 березня, а самі роботи, за документами, – до кінця 2027 року. Умови оплати з підрядником зазначені – 180 робочих днів з моменту підписання актів виконаних робіт. Насправді ця частина пішохідної Лопанської набережної вже відкрита з кінця 2025 року. Цим тендером у міській раді “заднім числом” намагаються повернути кошти виконавцям робіт”, – заявили антикорупціонери.

Фахівці ХАЦ вивчили тендерну документацію та стверджують: там прописані ті роботи, які вже фактично виконали. Це оновлення покриття проїжджої частини зі створенням пішохідної зони по Лопанській набережній. Також йдеться про перевлаштування залізобетонних конструкцій, ряд технічних робіт і облаштування комунікацій, а також – зовнішнього освітлення.

Читайте також: Набережна майбутнього та розширення Олексіївки: Терехов показав проєкти (відео)

Нагадаємо, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” співзасновник ГО “Харківський антикорупційний центр” Євген Лісічкін виділив реконструкцію Лопанської набережної серед проєктів, “до яких багато питань”. Він вважає, що оновлення набережної, як і скверу біля Вічного вогню, – це іміджеві проєкти. Подібних у Харкові не було з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ, а у 2025-му вони повернулися.

Автор: Оксана Горун
