Ремонт набережної розпочали в Харкові до завершення тендеру: що мають зробити
Капітальний ремонт Лопанської набережної на ділянці між вулицями Гостиний Двір та Полтавський Шлях запланували у Харкові. Очікувана вартість робіт становить близько 5,2 мільйона гривень.
Тендер опубліковано на сайті Prozorro. Замовником робіт є СКП «Харківзеленбуд» і зараз торги – на етапі визначення переможця. Втім, є лише одна пропозиція — від ТОВ “Науково-виробнича фірма “Технології енергозбереження”.
Відповідно до технічного завдання, виконавець робіт повинен демонтувати декоративні шари, щоб після ремонту повернути їх на місця, розібрати облицювання стін із гранітних плит, відбити стару штукатурку та демонтувати бетонні стовпи. Після цього підрядник повинен облаштувати металеві стовпи, провести їхнє ґрунтування та гідроізоляцію. Також має бути змонтоване електричне обладнання. Усі ці роботи мають виконати до 31 грудня цього року.
У ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомляють, що цей ремонт уже розпочали, тобто до оголошення переможця торгів. На опублікованому активістами відео можна побачити роботу людей та спецтехніки. На думку ХАЦ, витрати на подібні проєкти зараз загалом не на часі.
Відео: ХАЦ
Ще один тендер щодо набережної проводить АТ «Харківобленерго». Також до 31 грудня за 3,7 мільйона гривень мають перенести електричні мережі КЛ-0,4 кВ та КЛ 6-10 кВ в межах об’єкта: «Реконструкція Лопанської набережної та провулку Лопанського зі створенням пішохідної зони у м. Харків». Кінцевий термін подання пропозицій – 3 листопада.
