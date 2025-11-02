Ремонт набережной затеяли в Харькове до завершения тендера: что должны сделать
Капитальный ремонт Лопанской набережной на участке между улицами Гостиный Двор и Полтавский Шлях запланировали в Харькове. Ожидаемая стоимость работ составляет около 5,2 миллиона гривен.
Тендер опубликован на сайте Prozorro. Заказчиком работ является СКП «Харьковзеленстрой» и сейчас торги — на этапе определения победителя. Впрочем, есть только одно предложение — от ООО «Научно-производственная фирма «Технологии энергосбережения».
Согласно техническому заданию, исполнитель работ должен демонтировать декоративные шары, чтобы после ремонта вернуть их на места, разобрать облицовку стен из гранитных плит, отбить старую штукатурку и демонтировать бетонные столбы. После подрядчик должен обустроить металлические столбы, провести их грунтовку и гидроизоляцию. Также должно быть смонтировано электрическое оборудование. Все эти работы должны выполнить до 31 декабря текущего года.
В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщают, что этот ремонт уже начали, то есть до объявления победителя торгов. На опубликованном активистами видео можно увидеть работу людей и спецтехники. По мнению ХАЦ, траты на подобные проекты сейчас в целом неактуальны.
Видео: ХАЦ
Еще один тендер, касающийся набережной, проводит АО «Харьковоблэнерго». Также до 31 декабря за 3,7 миллиона гривен должны перенести электрические сети КЛ-0,4 кВ и КЛ 6-10 кВ по объекту: «Реконструкция Лопанской набережной и переулка Лопанского с созданием пешеходной зоны в г. Харьков». Конечный срок подачи предложений — 3 ноября.
