Live
  • Вс 02.11.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Ремонт набережной затеяли в Харькове до завершения тендера: что должны сделать

Общество 22:01   02.11.2025
Елена Нагорная
Ремонт набережной затеяли в Харькове до завершения тендера: что должны сделать

Капитальный ремонт Лопанской набережной на участке между улицами Гостиный Двор и Полтавский Шлях запланировали в Харькове. Ожидаемая стоимость работ составляет около 5,2 миллиона гривен.

Тендер опубликован на сайте Prozorro. Заказчиком работ является СКП «Харьковзеленстрой» и сейчас торги — на этапе определения победителя. Впрочем, есть только одно предложение — от ООО «Научно-производственная фирма «Технологии энергосбережения».

Согласно техническому заданию, исполнитель работ должен демонтировать декоративные шары, чтобы после ремонта вернуть их на места, разобрать облицовку стен из гранитных плит, отбить старую штукатурку и демонтировать бетонные столбы. После подрядчик должен обустроить металлические столбы, провести их грунтовку и гидроизоляцию. Также должно быть смонтировано электрическое оборудование. Все эти работы должны выполнить до 31 декабря текущего года.

В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщают, что этот ремонт уже начали, то есть до объявления победителя торгов. На опубликованном активистами видео можно увидеть работу людей и спецтехники. По мнению ХАЦ, траты на подобные проекты сейчас в целом неактуальны.

Видео: ХАЦ

Еще один тендер, касающийся набережной, проводит АО «Харьковоблэнерго». Также до 31 декабря за 3,7 миллиона гривен должны перенести электрические сети КЛ-0,4 кВ и КЛ 6-10 кВ по объекту: «Реконструкция Лопанской набережной и переулка Лопанского с созданием пешеходной зоны в г. Харьков». Конечный срок подачи предложений — 3 ноября.

Читайте также: «Самый дорогой асфальт в Украине» — ХАЦ о ремонте поликлиники на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Взрывы в Харькове: КАБы ударили по Индустриальному и Киевскому районам
Взрывы в Харькове: КАБы ударили по Индустриальному и Киевскому районам
02.11.2025, 22:43
Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове
Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове
02.11.2025, 07:58
Взрыв под Харьковом: по Циркунам прилетел КАБ, известно об одном пострадавшем
Взрыв под Харьковом: по Циркунам прилетел КАБ, известно об одном пострадавшем
02.11.2025, 16:30
Есть повод для осторожного оптимизма — Группировка объединенных сил о Купянске
Есть повод для осторожного оптимизма — Группировка объединенных сил о Купянске
02.11.2025, 19:02
Новости Харькова — главное за 2 ноября: оптимизм по поводу Купянска, взрывы
Новости Харькова — главное за 2 ноября: оптимизм по поводу Купянска, взрывы
02.11.2025, 22:42
Россияне продвинулись в районе села Каменка на Харьковщине — DeepState
Россияне продвинулись в районе села Каменка на Харьковщине — DeepState
02.11.2025, 14:24

Новости по теме:

09.01.2025
В Харькове перекрыли движение на Лопанской набережной: как объехать
19.09.2023
Набережная будущего и расширение Алексеевки: Терехов показал проекты (видео)
12.05.2023
В Харькове перевернулась Audi Q5: 21-летнего водителя госпитализировали (фото)
06.05.2023
Открыли купальный сезон: в центре Харькова подростки ныряли в воду (видео)
15.06.2021
На набережной ДТП: столкнулись иномарки (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ремонт набережной затеяли в Харькове до завершения тендера: что должны сделать», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2025 в 22:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Капитальный ремонт Лопанской набережной на участке между улицами Гостиный Двор и Полтавский Шлях запланировали в Харькове. Ожидаемая стоимость работ — около 5,2 миллиона гривен.".