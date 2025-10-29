Live
«Самый дорогой асфальт в Украине» — ХАЦ о ремонте поликлиники на Харьковщине

Общество 12:35   29.10.2025
Виктория Яковенко
«Самый дорогой асфальт в Украине» — ХАЦ о ремонте поликлиники на Харьковщине

О безумных переплатах на ремонте Кегичевской центральной районной больницы заявляет ГО «Харьковский антикоррупционный центр». По их данным, работы обойдутся в 11,37 млн грн.

«Речь идет о капитальном ремонте здания поликлиники этой больницы, а именно о проведении мероприятий по энергосбережению. В ходе тендера ожидаемая стоимость уменьшилась на 3 млн грн, но и при этом стоимость некоторых материалов оказалась завышенной в разы», ​​- подчеркивают антикоррупционеры.

Вопрос у ХАЦ вызывает стоимость металлопластиковых окон со стеклопакетом. В смете цена указана по 100000 грн за кв. м. При этом на рынке они стоят 3-3,5 тыс. грн, отметили активисты.

«Только на этой позиции переплата может составить более 600 000 грн. Идём дальше. Грунтовка в смете указана по цене 220 грн за литр, хотя розничная цена почти вдвое дешевле. Более 50 000 грн потенциальной переплаты мы насчитали на дюбелях для минеральной ваты. В смете стоимость одного фасадного дюбеля 10х280 составляет 18,4 грн. В то же время в магазинах эти изделия продаются пачками, стоимость одного составляет 8,8 грн за единицу», — добавляет ХАЦ.

Подобная история также с цементно-известковой смесью, говорят активисты. Больше всего антикоррупционеров поразила стоимость асфальта, ведь, по их данным, он в смете оказался самым дорогим в Украине.

«Ведь цену в 15000 грн за тонну без НДС найти не удалось во всей системе Prozorro. Общая сумма вероятных переплат на восстановлении поликлинического корпуса составляет более миллиона гривен», — рассказали в ХАЦ.

Отмечается, что договор по ремонту больница заключила с ООО «Стандарт Билдинг Плюс».

ХАЦ обратился за комментарием к директору больницы Гоар Саргсян.

«Объявили тендер, снизили во время него стоимость ремонта на 3 млн грн. Относительно асфальтобетонных смесей по такой цене – есть проектно-сметная документация. Она делалась у нас сначала в 2022 году, а потом, как мы просили деньги – они делали корректировку проектно-сметной. Объявили тендер, мы же согласно проектно-сметной уже определили ориентировочную стоимость. Пришла фирма, дала меньшую цену, чем ожидаемая стоимость – с ней был заключен договор. Окна металлопластиковые у нас были по стандартам раньше старые, но они не подходят, потому что они стекали, от этого по зданию пошел грибок. Было мое обращение в областную военную администрацию, что если будет такая возможность, выделить деньги, потому что ремонты делались очень давно, кабинеты в плохом состоянии и кровля текла. 20 лет работаю – капитально кровлю не делали, заделывали кусками. Асфальт нужен для того, чтобы положить его вокруг больницы, потому что до сих пор нет, вода идет под фундамент. Они будут производить асфальтную отмостку и вокруг больницы, и перед входом. Что касается других позиций в смете – это делали проектчики. Еще когда началась полномасштабная война, сделали проектную, потому что, может, какая гуманитарная организация поможет, у нас таких средств нет. А принимать людей, когда течет кровля – вообще никак. Мы еще не подписывали ни один акт выполненных работ», — пояснила Саргсян.

Читайте также: Строить защиту для подстанций на Харьковщине собрались в разгар атак РФ — ХАЦ

Автор: Виктория Яковенко
