«Найдорожчий асфальт в Україні» – ХАЦ про ремонт поліклініки на Харківщині

Про шалені переплати на ремонті Кегичівської центральної районної лікарні заявляє ГО «Харківський антикорупційний центр». За їхніми даними, роботи обійдуться в 11,37 млн грн.

«Йдеться про капітальний ремонт будівлі поліклініки цієї лікарні, а саме проведення заходів з енергозбереження. Під час тендеру очікувана вартість зменшилася на 3 млн грн, але й при цьому вартість деяких матеріалів виявилася завищеною в рази», – підкреслюють антикорупціонери.

Питання у ХАЦ викликає вартість металопластикових вікон зі склопакетом. В кошторисі ціна вказана по 100 000 грн за кв. м. При цьому на ринку вони коштують 3-3,5 тис грн, зазначили активісти.

«Лише на цій позиції переплата може скласти понад 600 000 грн. Йдемо далі. Грунтівка Ceresit CT16 в кошторисі вказана за ціною 220 грн за літр, хоча роздрібна ціна майже вдвічі дешевша. Понад 50 000 грн потенційної переплати ми нарахували на дюбелях для мінеральної вати. В кошторисі ціна одного фасадного дюбеля 10х280 становить 18,4 грн. Водночас в магазинах ці вироби продаються пачками, вартість одного становить 8,8 грн за одиницю», – додає ХАЦ.

Подібна історія також з цементно-вапняною сумішшю, кажуть активісти. Найбільше антикорупціонерів вразила вартість асфальту, адже, за їхніми даними, він у кошторисі виявився найдорожчим в Україні.

«Адже ціну в 15000 грн за тонну без ПДВ знайти не вдалося в усій системі Prozorro. Загальна сума імовірних переплат на відбудові поліклінічного корпусу становить понад мільйон гривень», – розповіли в ХАЦ.

Зазначається, що угоду на ремонт лікарня уклала з ТОВ «Стандарт Білдінг Плюс».

ХАЦ звернувся за коментарем до директорки лікарні Гоар Саргсян.

«Оголосили тендер, зменшили під час нього вартість ремонту на 3 млн грн. Щодо асфальтобетонних сумішей по такій ціні – є проєктно-кошторисна документація. Вона робилась у нас спочатку у 2022 році, а потім як ми просили гроші – вони робили коригування проєктно-кошторисної. Оголосили тендер, ми ж згідно проєктно-кошторисної уже визначили орієнтовну вартість. Прийшла фірма, дала меншу ціну, ніж очікувана вартість – з нею уклали договір. Вікна металопластикові в нас були по стандартах раніше старі, але вони не підходять, бо вони стікали, від цього по будівлі пішов грибок. Було моє звернення до обласної військової адміністрації, що якщо буде така можливість, виділити гроші, бо ремонти робились дуже давно, кабінети в поганому стані, бо грибок не виведеш, і покрівля текла. 20 років працюю – капітально покрівлю не робили, латали шматками. Асфальт потрібен для того, щоб покласти його навколо лікарні, бо досі немає, вода йде під фундамент. Вони будуть робити асфальтну відмостку і навколо лікарні, і перед входом. Щодо інших позицій в кошторисі – то це ж робили проєктники. Ще як розпочалась повномасштабна війна, зробили проєктну, бо може яка гуманітарна організація допоможе, у нас таких коштів немає. А приймати людей, коли тече покрівля – взагалі ніяк. Ми ще не підписували жодного акту виконаних робіт», – пояснила Саргсян.