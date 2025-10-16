Будувати захист для підстанцій на Харківщині зібралися в розпал атак РФ – ХАЦ

Будівництво захисних споруд для трансформаторних підстанцій на загальну суму 837 мільйонів гривень замовила Харківська обласна військова адміністрація. ГО «Харківський антикорупційний центр» звертає увагу, що чиновники зробили це лише у жовтні, у розпал повітряних атак росіян на енергоінфраструктуру.

Як повідомляє ХАЦ із посиланням на систему публічних закупівель «ProZorro», протягом жовтня департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА уклав 22 угоди. Усі за процедурою прямих договорів, тобто без проведення аукціонів. Угоди та кошториси до них засекречені з міркувань безпеки. Однак відомо, що всі захисні споруди мають побудувати до кінця січня 2026 року.

Підрядів на найбільшу суму – 149,6 мільйона гривень – отримало приватне підприємство “Будівельна фірма Промтекс”, з ним уклали чотири договори, пишуть антикорупціонери.

“Це фірма, яка входить до консорціуму “Білдінг Груп”, яке буде за 1,045 мільярда гривень ремонтувати Ізюмську лікарню та з яким можуть укласти договір на будівництво онкоцентру за 3,16 мільярда гривень. Фірма “Промтекс” належить Руслану Малому з Києва та Станіславу Бровіну з Харкова. За даними аналітичної системи YouControl, консорціум “Білдінг Груп” пов’язаний з інвестиційно-будівельною корпорацією “Авантаж” колишнього нардепа від “Партії регіонів” Анатолія Денисенка. ХАЦ неодноразово знаходив в кошторисах “Промтексу” суттєві переплати. Наприклад, так було при будівництві найдорожчої підземної школи у Харкові чи під час ремонту будинку на Салтівці”, – наголошують активісти.

Три договори на 112,7 мільйона гривень департамент ХОВА уклав з ТОВ “Слобожанська будівельна компанія “Саргон”.



“Це фірма, яка робила ремонт Старосалтівського ліцею за 205 мільйонів гривень, який потім повторно зруйнували росіяни. Також ця фірма отримала підряд з завищеними цінами у кошторисі на 145 мільйонів гривень на будівництво підземної школи у тому ж Старому Салтові. Власником ТОВ “Слобожанська будівельна компанія “Саргон” є Ігор Купровський”, – нагадують у ХАЦ.

Третє місце за сумою договорів на захист енергетичної інфраструктури у ПАТ “Трест Житлобуд-1”, а саме два договори на 79,9 мільйона гривень, який належить члену виконкому Харківської міськради Олександру Харченку.

Також два договори уклали з ТОВ “Релеванте” з Дніпра на 76,4 мільйона гривень.



“Це фірма, з якою у 2024 році Харківська ОВА уклала п’ять договорів на 72,5 мільйона гривень щодо будівництва фортифікацій. До 2024 року фірма не мала досвіду у будівництві, в системі “ProZorro” у неї був тільки один тендер з продажу паперової продукції. З повідомлення ХОВА у відповідь на наш матеріал, ми дізналися, що ця фірма як субпідрядник у 2024-му отримала і виконала роботи на семи об’єктах укріплень у Харківській та Сумській областях. Співвласницею фірми є Віра Артеменко. Вона є бізнес-партнеркою Валентини Маслової в інших дніпровських фірмах. Валентина є родичкою нардепа від партії “Слуга народу” Дениса Маслова. Денис та Валентина зареєстровані були за однією адресою у Дніпрі. Наприклад, Денис раніше був керівником та власником ТОВ “Авін трейд”, після чого фірму переписали на Валентину”, – інформують антикорупціонери.

Два договори на 75,9 мільйона гривень отримало також ТОВ “БМЗ буд”, власником якого є Роман Шаповалов. Фірма від Харківської ОВА теж отримувала підряди на будівництво фортифікацій.

Два договори на 69,2 мільйона гривень підписали з ТОВ “Проектний альянс”.

“Це один з найбільших підрядників разом з ПАТ “Трест Житлобуд-1” з будівництва фортифікацій на Харківщині, – констатують у ХАЦ. – Власником фірми є АТ “Закритий венчурний фонд “ФОРТІС КОНСТРАКШН ГРУП”. Підписантом зазначений колишній чиновник Харківської ОДА та депутат міськради Андрій Колос, а керівником – Олександр Сорочинський. Ще на початку 2023 року, коли компанія вже почала активно отримувати підряди від ОВА, серед засновників був Ігор Рожков. Людина з таким ім’ям в російських реєстрах значиться громадянином РФ і засновником кількох російських фірм. Родина Рожкова, куди входить і Микита Рожков – депутат Харківської райради, обраний від забороненої нині “ОПЗЖ”, активно вела бізнес у РФ. Власне, саме після того, як інформація про можливий “російський слід” Рожкових стала публічною, перелік власників “Проектного альянсу” змінився”.

Також по одному договору отримали – ТОВ “ЛК Механізація” (54,4 мільйона гривень), ПП “Голден і К (37,7 мільйона гривень), ТОВ “Інгал”, де співвласником є Олександр Шамарін, який раніше був керівником у ТОВ “Слобожанська будівельна компанія “Саргон” (37,4 мільйона гривень), ТОВ “ТТ 2006” (37,4 мільйона гривень), ТОВ “Спецкомунионтаж” (36,6 мільйона гривень), ТОВ “Технікабуд і К” (36 мільйонів гривень), ТОВ “Бізнес проект” (34,7 мільйона гривень).

Нагадаємо, цієї осені енергооб’єкти Харкова піддавалися інтенсивним повітряним атакам. 6 жовтня мер Ігор Терехов повідомив, що «за останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили місто» (ввечері 5 жовтня по підстанції в Новобаварському районі вдарили 15 БпЛА). Увечері 6 жовтня 25 «шахедів» атакували третю трансформаторну підстанцію — у Немишлянському районі, яка живила абонентів у трьох районах.