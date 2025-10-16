Строить защиту для подстанций на Харьковщине собрались в разгар атак РФ — ХАЦ

Строительство защитных сооружений для трансформаторных подстанций на общую сумму 837 миллионов гривен заказала Харьковская областная военная администрация. ОО «Харьковский антикоррупционный центр» обращает внимание, что чиновники сделали это только в октябре, в разгар воздушных атак россиян на энергоинфраструктуру.

Как сообщает ХАЦ со ссылкой на систему публичных закупок «ProZorro», в течение октября департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА заключил 22 соглашения. Все по процедуре прямых договоров, то есть без проведения аукционов. Соглашения и сметы к ним засекречены из соображений безопасности. Однако известно, что все защитные сооружения должны построить до конца января 2026 года.

Подрядов на наибольшую сумму — 149,6 миллиона гривен — получило частное предприятие «Строительная фирма Промтекс», с ним заключили четыре договора, пишут антикоррупционеры.

«Это фирма, входящая в консорциум «Билдинг Групп», который за 1,045 миллиарда гривен будет ремонтировать Изюмскую больницу и с которым могут заключить договор на строительство онкоцентра за 3,16 миллиарда гривен. Фирма «Промтекс» принадлежит Руслану Малому из Киева и Станиславу Бровину из Харькова. По данным аналитической системы YouControl, консорциум «Билдинг Групп» связан с инвестиционно-строительной корпорацией «Авантаж» бывшего нардепа от «Партии регионов» Анатолия Денисенко. ХАЦ неоднократно находил в сметах «Промтекса» существенные переплаты. Например, так было при строительстве самой дорогой подземной школы в Харькове или во время ремонта дома на Салтовке», — отмечают активисты.

Три договора на 112,7 миллиона гривен департамент ХОВА заключил с ООО «Слобожанская строительная компания «Саргон».

«Это фирма, которая делала ремонт Старосалтовского лицея за 205 миллионов гривен, который затем повторно разрушили россияне. Также эта фирма получила подряд с завышенными ценами в смете на 145 миллионов гривен на строительство подземной школы в том же Старом Салтове. Владельцем ООО «Слобожанская строительная компания «Саргон» является Игорь Купровский», — напоминают в ХАЦ.

Третье место по сумме договоров на защиту энергетической инфраструктуры у ПАО «Трест Житлобуд-1», а именно два договора на 79,9 миллиона гривен, которое принадлежит члену исполкома Харьковского горсовета Александру Харченко.

Также два договора на 76,4 миллиона гривен заключили с ООО «Релеванте» из Днепра.

«Это фирма, с которой в 2024 году Харьковская ОВА заключила пять договоров на 72,5 миллиона гривен на строительство фортификаций. До 2024 года фирма не имела опыта в строительстве, в системе «ProZorro» у нее был только один тендер по продаже бумажной продукции. Из сообщения ХОВА в ответ на наш материал мы узнали, что эта фирма как субподрядчик в 2024 году получила и выполнила работы на семи объектах укреплений в Харьковской и Сумской областях. Совладелицей фирмы является Вера Артеменко. Она является бизнес-партнером Валентины Масловой в других днепровских фирмах. Валентина является родственницей нардепа от партии «Слуга народа» Дениса Маслова. Денис и Валентина были зарегистрированы по одному адресу в Днепре. Например, Денис ранее был руководителем и владельцем ООО «Авин трейд», после чего фирму переписали на Валентину», — информируют антикоррупционеры.

Два контракта на 75,9 миллиона гривен получило также ООО «БМЗ буд», владельцем которого является Роман Шаповалов. Фирма от Харьковской ОГА тоже получала подряды на строительство фортификаций.

Два контракта на 69,2 миллиона гривен подписали с ООО «Проектный альянс».

«Это один из крупнейших подрядчиков наряду с ПАО «Трест Житлобуд-1» по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, — констатируют в ХАЦ. — Владельцем фирмы является АО «Закрытый венчурный фонд «Фортис констракшн груп». Подписантом указан бывший чиновник Харьковской ОГА и депутат горсовета Андрей Колос, а руководителем – Александр Сорочинский. Еще в начале 2023 года, когда компания уже начала активно получать подряды от ОВА, среди учредителей был Игорь Рожков. Человек с таким именем в российских реестрах числится гражданином РФ и учредителем нескольких российских фирм. Семья Рожкова, в которую входит и Никита Рожков – депутат Харьковского райсовета, избранный от запрещенной сейчас «ОПЗЖ», активно вела бизнес в РФ. Собственно, именно после того, как информация о возможном «российском следе» Рожковых стала публичной, перечень владельцев «Проектного альянса» изменился».

Также по одному договору получили – ООО «ЛК Механизация» (54,4 миллиона гривен), ЧП «Голден и К» (37,7 миллиона гривен), ООО «Ингал», где совладельцем является Александр Шамарин, ранее бывший руководителем ООО «Слобожанская строительная компания «Саргон» (37,4 миллиона гривен), ООО «ТТ 2006» (37,4 миллиона гривен), ООО «Спецкоммунионтаж» (36,6 миллиона гривен), ООО «Техникабуд и К» (36 миллионов гривен), ООО «Бизнес проект» (34,7 миллиона гривен).

Напомним, этой осенью энергообъекты Харькова подвергались интенсивным воздушным атакам. 6 октября мэр Игорь Терехов сообщил, что «за последние дни враг уничтожил две трансформаторные подстанции, которые питали город» (вечером 5 октября по подстанции в Новобаварском районе ударили 15 БпЛА). Вечером 6 октября 25 «Шахедов» атаковали третью трансформаторную подстанцию — в Немышлянском районе, которая питала абонентов в трех районах.