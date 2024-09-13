80 млн грн на ремонт укрытия на Харьковщине дали фирме, строившей фортификации

Близнюковский сельсовет без тендера заключил соглашение с ООО «Проектный альянс» на строительство укрытия в больнице, стоимость сделки составляет 79,41 млн грн, сообщает ХАЦ со ссылкой на сайт Prozorro.

В июне 2024 года сельсовет заключал соглашение с ООО «Харьковстройсервис» о строительстве укрытия стоимостью 83,89 млн грн. Однако это соглашение разорвали. После этого сельсовет заключил новое соглашение уже без проведения торгов.

В обосновании представители заказчика отметили, что предыдущий подрядчик в течение двух месяцев не приступил к работе, и с ним расторгли соглашение. Это уже не первый случай, когда «Харьковстройсервис» не может выполнить соглашения, и с ним расторгают договор. В прошлом году подрядчик не смог справиться с восстановлением домов в Старом Салтове.

После расторжения соглашения сельсовет уже без тендера отдал подряд на строительство укрытия ООО «Проектный альянс».

Кроме «Проектного альянса», рассматривали предприятия из Днепра и Киева, однако этот подрядчик предложил лучшую цену.

“Они сказали, что уже имеют ремонтные бригады в Близнюках, склады, и предложили уменьшить сумму на несколько миллионов. Мы на это посмотрели, обрадовались и уже 900 тысяч перераспределили на другие нужды”, – отметил председатель громады.

Владельцы проектного альянса — бывший чиновник Харьковской ОГА, депутат горсовета Андрей Колос и Александр Сорочинский.

Еще в начале 2023 года, когда компания начала активно получать подряды от ХОВА, среди учредителей был Игорь Рожков. Человек с таким именем в российских реестрах значится гражданином РФ и основателем нескольких российских фирм. Семья Рожкова, к которой относится и Никита Рожков (депутат Харьковского райсовета, избранный от запрещенной ныне «ОПЗЖ»), активно вела бизнес в РФ. Собственно, именно после того, как информация о возможном «российском следе» Рожковых стала публичной, перечень владельцев «Проектного альянса» изменился.