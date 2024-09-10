ХОВА хочет закрыть Дворец детского творчества в центре Харькова – ХАЦ

Дворец детского творчества, расположенный в центре Харькова, решили присоединить к станции туристов на Новых Домах, а после реогранизации обустроить там коммерческий парк развлечений для детей и даже предоставление ветеринарных услуг, сообщает ХАЦ.

В первый день учебного года 2024/2025, 2 сентября, ХОВА направила письмо на имя председателя Харьковского облсовета Татьяны Егоровой-Луценко с просьбой вынести на очередную сессию вопрос о прекращении деятельности Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества путем реорганизации (присоединения) к другому коммунального учреждения, Харьковской областной станции юных туристов и переименовать все это в «Харьковский областной центр внешкольного образования».

Интересно, что письмо подписало не лично Олег Синегубов, а его заместитель Евгений Иванов, в связи с тем, что начальник ХОВА находился в служебной командировке (так сказано в письме). Иванов не профильный заместитель в сфере образования в ХОВА, а за распределением обязанностей отвечает за промышленность, земельные вопросы и региональную политику. Но именно 2 сентября, вроде бы в командировке, начальник ХОВА Синегубов дважды выходил в эфир национального телемарафона с сообщением о последствиях российских обстрелов. За спиной у него была обычная карта и флаг Харьковской области.

Почти одновременно с письмом от ХОВА на территории эколого-натуралистического отдела Дворца детского и юношеского творчества, на улице Коцюбинского, 15, у входа, появились стенды с визуализацией концепции реконструкции эколого-натуралистического подразделения с устройством гражданской защиты. Судя по фотографиям, на 3 Га земли в центре Харькова во время полномасштабной войны кто-то решил потратить немало денег. Однако автор проекта и тот, кто его согласовал, остаются инкогнито: никаких исходных данных на этом борде нет.

Работники эколого-натуралистического отдела Дворца детского и юношеского творчества, где хотят делать реконструкцию, ничего не знают об этом. Более того, на территории отдела в августе начал работать геодезист. То есть речь идет уже не о реорганизации эколого-натуралистического отдела, а о реорганизации всего Дворца и присоединении его к другому коммунальному учреждению.

Напомним, 24 июля на сессию Харьковского областного совета планировалось вынести вопрос реорганизации эколого-натуралистического отдела Дворца детского и юношеского творчества в районе Сосновой горки. В проекте решения говорилось, что территорию Дворца передадут Харьковскому областному эколого-натуралистическому центру. Это именно земельный участок площадью 2,9 га на улице Коцюбинского, 15, где многие десятилетия работает эколого-натуралистический отдел Харьковского областного Дворца детского и юношеского творчества. Это настоящий оазис в центре города: здесь собраны многие экземпляры флоры и фауны со всех уголков мира, работает оранжерея, десятки кружков для детей (конечно, в режиме онлайн).

Тогда в проекте решения областного совета не было обоснования, зачем во время полномасштабной войны планируют создать новое коммунальное учреждение. К «продвижению» нового учреждения привлекли даже министра образования и науки Оксена Лесного: он в июле приезжал сюда и рекламировал сотрудничество частного и государственного сектора в воспитании детей.

“Говорят, что это будет коммерческое предприятие, которое будет вести предпринимательскую деятельность, зарабатывать средства. Экоцентр, но с целью быть прибыльным. Также, насколько мы знаем, в документах к проекту решения указано, что этот экоцентр будет предоставлять ветеринарные услуги (как один из видов услуг, кроме образовательных), но это недопустимо в детской организации по санитарным нормам”, – сообщила руководитель кружка эколого-натуралистического отдела Дворец детского и юношеского творчества Светлана Пузеева.

Благодаря общественному резонансу этот вопрос тогда сняли с повестки дня сессии.

Однако «подпольная» работа продолжилась в августе: работникам предоставили проект филиала коммунального учреждения «Харьковский областной дворец детского и юношеского творчества» эколого-натуралистического профиля, на базе отдела. Создание филиала пытались провести через приказ директора Дворца. На собрании трудового коллектива работники выступили против этого новообразования. А через три дня на территорию отдела приехал сертифицированный геодезист и приступил к работе.

Из того, что поняли работники отдела, реконструкция предусматривает строительство нового парка развлечений и коммерческую деятельность вместо педагогической и воспитательной. Есть опасения, что из-за строительства пострадают все коллекции растений и зеленых насаждений, а занятия с детьми станут невозможными.

По словам работников Дворца детского и юношеского творчества, чиновников интересует не только территория эколого-натуралистического отдела, но и здание по адресу Сумская, 37, проект реконструкции которого готовится в сотрудничестве с ЮНИСЕФ.

В Харьковском областном совете подтвердили существование документа от ХОВА с намерениями присоединения Дворца детского творчества к туристическому кружку. Этот вопрос изучает юридический департамент облсовета и его не будут включать в повестку сессии, которая состоится 20 сентября.