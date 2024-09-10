ХОВА хоче закрити Палац дитячої творчості у центрі Харкова – ХАЦ

Палац дитячої творчості, розташований у центрі Харкова, вирішили приєднати до станції туристів на Нових Будинках, а після реорганізації облаштувати там комерційний парк розваг для дітей та навіть надання ветеринарних послуг, повідомляє ХАЦ.

У перший день навчального року 2024/2025, 2 вересня, ХОВА направила лист на ім’я голови Харківської облради Тетяни Єгорової-Луценко з проханням винести на чергову сесію питання про припинення діяльності Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості шляхом реорганізації (приєднання) до іншого комунального закладу, Харківської обласної станції юних туристів та перейменувати усе це на “Харківський обласний центр позашкільної освіти”.

Цікаво, що лист підписав не особисто Олег Синєгубов, а його заступник Євген Іванов, у зв’язку з тим, що начальник ХОВА перебував у службовому відрядженні (так сказано у листі). Іванов не є профільним заступником у сфері освіти у ХОВА, а за розподілом обов’язків відповідає за промисловість, земельні питання та регіональну політику. Але саме 2 вересня, начебто у відрядженні, начальник ХОВА Олег Синєгубов двічі виходив в ефір національного телемарафону з повідомленням про наслідки російських обстрілів. За спиною у нього була звична карта та прапор Харківської області.

Майже одночасно із листом від ХОВА на території еколого-натуралістичного відділу Палацу дитячої та юнацької творчості, по вулиці Коцюбинського, 15, біля входу, з’явилися стенди з візуалізацією концепції реконструкції еколого-натуралістичного підрозділу із облаштуванням споруди цивільного захисту. Судячи зі світлин, на три гектари землі у центрі Харкова під час повномасштабної війни хтось вирішив витратити чимало грошей. Проте автор проєкту і той, хто його погодив, лишаються інкогніто: жодних вихідних даних на цьому борді немає.

Працівники еколого-натуралістичного відділу Палацу дитячої та юнацької творчості, де хочуть робити реконструкцію, геть нічого не знають про це. Ба більше, на території відділу у серпні почав працювати геодезист. Виходить, що тепер йдеться вже не про реорганізацію еколого-натуралістичного відділу, а про реорганізацію всього Палацу і приєднання його до іншого комунального закладу.

Нагадаємо, 24 липня на сесію Харківської обласної ради планували винести питання реорганізації еколого-натуралістичного відділу Палацу дитячої та юнацької творчості в районі Соснової гірки. У проєкті рішення йшлося, що територію Палацу передадуть Харківському обласному еколого-натуралістичному центру. Це саме земельна ділянка площею 2,9 га на вулиці Коцюбинського, 15, де багато десятиріч працює еколого-натуралістичний відділ Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості. Це справжня оаза у центрі міста: тут зібрані багато екземплярів флори і фауни з усіх куточків світу, працює оранжерея, десятки гуртків для дітей (звісно, у режимі онлайн).

Тоді у проєкті рішення обласної ради не було обґрунтування, із якою метою під час повномасштабної війни планують створити новий комунальний заклад. До “просування” нового закладу залучили навіть міністра освіти та науки Оксена Лісового: він у липні приїжджав сюди і рекламував співпрацю приватного та державного сектору у вихованні дітей.

“Говорять, що це буде комерційне підприємство, яке буде вести підприємницьку діяльність також, заробляти кошти. Екоцентр, але з метою бути прибутковим. Також, наскільки нам відомо, в документах до проєкту рішення вказано, що цей екоцентр буде надавати ветеринарні послуги (як один з видів послуг, окрім освітніх), але це неприпустимо в дитячій організації за санітарними нормами”, – повідомила керівниця гуртка еколого-натуралістичного відділу Палацу дитячої та юнацької творчості Світлана Пузєєва.

Завдяки суспільному резонансу це питання тоді зняли з порядку денного сесії.

Проте “підпільна” робота продовжилась у серпні: працівникам надали проєкт філії комунального закладу “Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості” еколого-натуралістичного профілю, на базі відділу. Створення філії намагались провести через наказ директора Палацу. На зборах трудового колективу працівники виступили проти цього новоутворення. А через три дні на територію відділу приїхав сертифікований геодезист і розпочав роботу.

Із того, що зрозуміли працівники відділу, реконструкція передбачає будівництво нового парку розваг та комерційну діяльність, замість педагогічної та виховної. Є побоювання, що через будівництво постраждають усі колекції рослин та зелених насаджень, а заняття з дітьми стануть неможливими.

За словами працівників Палацу дитячої та юнацької творчості, чиновників цікавить не тільки територія еколого-натуралістичного відділу, а й будівля за адресою Сумська, 37, проєкт реконструкції якої готується у співпраці з ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, ХОВА напередодні сесії у коментарі ХАЦ запевняла, що “позашкільна освіта при дистанційному форматі освітнього процесу набула статусу одного з ключових способів комунікації дітей та їх соціалізації, які відбуваються у позашкільний час”.

У Харківській обласній раді підтвердили існування документа від ХОВА із намірами приєднання Палац дитячої творчості до туристичного гуртка. Це питання вивчає юридичний департамент облради і його не будуть включати до порядку денного сесії, що відбудеться 20 вересня.