“Чому б не думати на перспективу” – ХОВА про майбутнє Палацу дитячої творчості

У середині вересня ситуація навколо Палацу дитячої та юнацької творчості у Харкові знову набула суспільного резонансу, адже в мережі з’явився документ щодо планів припинити його існування як окремого комунального закладу і створити новий, об’єднаний. Ще один комунальний заклад хотіли створити на базі одного з відділів Палацу в липні. Директорка департаменту науки та освіти ХОВА Ольга Безпалова заявила МГ «Об’єктив», що будь-яких намірів реорганізувати чи оптимізувати Палац в обладміністрації зараз немає, як і документів, які б це передбачали. Проєкти рішень не розглядаються на комісіях облради та не будуть винесені на пленарне засідання сесії.

Відповідно до проєкту рішення, завантаженого у липні до нормативної бази документів обласної ради, за адресою існуючого еколого-натуралістичного відділу Палацу дитячої та юнацької творчості на вул. Коцюбинського площею 2,9 га (район парку Соснова гірка) хотіли створити нову комунальну установу «Харківський обласний еколого-натуралістичний центр». Це питання на сесію 24 липня зрештою не винесли. А нещодавно у мережі з’явився лист заступника начальника ХОВА Євгена Іванова на ім’я голови облради Тетяни Єгорової-Луценко від 2 вересня з проханням винести на сесію питання щодо припинення існування Палацу дитячої та юнацької творчості як окремого комунального закладу шляхом приєднання до іншої комунальної установи – Харківської обласної станції юних туристів на Нових Домах.

МГ “Об’єктив” запитала директорку департаменту науки й освіти ХОВА Ольгу Безпалову про долю цих документів, причини їхньої появи, а також про плани обласної влади щодо Палацу та його відділів.

– Пані Ольго, 16 вересня у вас була зустріч з колективом Палацу дитячої та юнацької творчості. Які питання обговорювали? Вони були стурбовані тим, що в них можуть забрати приміщення на вулиці Сумській, чи вони це питання взагалі не підіймали?

– Ми проговорили, які питання є. Проговорили, що жодних занепокоєнь у них не має бути. Тому що все іде стабільно. Як працювали, так і працюють далі. Приміщення Палацу дитячої та юнацької творчості, приміщення еколого-натуралістичного відділу на Коцюбинського, вони як використовувалися, так і будуть використовуватися за цільовою спрямованістю даних закладів. Для гуртків, дитячих секцій, роботи різних відділів.

Про ідею створити новий комунальний заклад на базі еколого-натуралістичного відділу Палацу

– У чому тоді полягала суть першого проєкту рішення щодо еколого-натуралістичного відділу на вул. Коцюбинського, біля Соснової гірки? Яка була мета, чому його не винесли на сесію і на якому він зараз етапі? Чи будуть розглядати цей проєкт?

– На даний момент ані на засідання комісій профільних Харківської обласної ради, ані в порядку денному Харківської обласної ради питання про будь-яку реорганізацію Палацу дитячої та юнацької творчості немає. Той проєкт, документ, який був в засобах масової інформації, до речі, я його не бачила, я про нього почула тільки з обговорень, так, він був, але це був проєкт, оскільки наразі у нас взагалі відбувається дискусія в цілому по Україні щодо оптимізації закладів. Це стосується не лише сфери освіти, це стосується сфер культури, соцзахисту, медицини, тому в межах роботи над можливою оптимізацією розробляються різні варіанти, дивляться різні шляхи. Це був робочий проєкт. Робочий проєкт і документ – це різні речі.

– Чому він залишився робочим і не мав подальшого якогось руху?

– Бо його не виносили ні на засідання комісій, ні на розгляд сесії Харківської обласної ради. Це був проєкт, який просто був розроблений.

– Наразі які плани щодо території еколого-натуралістичного відділу Палацу?



– Він залишиться в будь-якому випадку. Зважаючи на те, що жодних реорганізацій на даний момент у нас немає, то і робота відділу так само буде відбуватися згідно з його планами.

– Нещодавно була публікація Харківського антикорупційного центру, що з’явилися стенди щодо реконструкції цієї території, приміщень, які там є. І була інформація, що начебто там планують щось таке масштабне з метою отримання прибутку, взагалі до розважального центру.

– Стосовно розважального центру інформація взагалі не відповідає дійсності. Так, дійсно, на огородженій території є банер. Це візуалізація того, як, можливо, у віддаленому часі можна буде вдосконалити територію еколого-натуралістичного відділу. Оскільки там є велика кількість тварин, які перебувають у вольєрах, є бачення, можливо, колись потім зробити належні зимові та літні вольєри. Тобто це такий проєкт, візуалізація майбутнього. Те, що ми хотіли б побачити, коли будуть гроші, коли закінчиться війна і можна буде дітям відвідувати заклад еколого-натуралістичного спрямування.

– Також йшлося про отримання прибутку. Що цей відділ, в якій би формі він не був, потім зможе отримувати прибуток.

– Йшлося про те, що, можливо, доцільно створити ветеринарну клініку, оскільки на території еколого-натуралістичного відділу перебуває велика кількість тварин. Це коні, кози, різні птахи. Тому доцільно було б, мабуть, зробити ветеринарну клініку, яка б могла обслуговувати і тваринок, які безпосередньо перебувають на території відділу і, можливо, отримувати прибуток ще за рахунок інших відвідувачів.

– Та візуалізація біля входу, про яку ви кажете, що це буде вже після завершення війни, хтось же розробляв цей проєкт?

– Ні, проєкт не розроблявся. Це візуалізація того, як може бути. А якщо вже будуть виділені кошти, якщо буде зроблена проєктно-кошторисна документація, будуть проведені роботи щодо аналізу стану ґрунту, геодезія, геологія. Коли буде зрозуміло, яким чином буде краще розташувати приміщення, вольєри для тварин, тоді це буде проєкт конкретний. Зараз це майбутня візуалізація, один із варіантів, як може бути, але без якихось додаткових витрат.

– Але ж хтось зробив цю візуалізацію, вона не безплатна, хтось займався цим? Якісь організації, бо там немає жодних даних, на це також звернули увагу.

– Коли йде будівництво велике, коли отримано дозвіл на проведення будівельних робіт, тоді є банери, на яких крім візуалізації ще є назва проєкту, терміни початку і завершення будівельних робіт. Це вимога, яка має бути. У нашому випадку це жодним чином не відноситься до початку будівельних робіт.

– Але хто робив саму візуалізацію? Це було на волонтерських засадах?

– Так, на волонтерських засадах.

– Ви сказали, що будуть роботи з геодезії. Також була інформація, що геодезист вже побував на місці.

– Ніяк не можу прокоментувати. Я не знаю, кого запрошували працівники саме закладу на свою територію. Цієї інформації я не знаю.

– Тобто, якщо підсумувати. Цей проєкт, який, можливо, буде після завершення війни, якісь плани вже є – чи це буде фінансування з обласного, з державного бюджету або це буде інвестиційний проєкт?

– Можливі різні ситуації щодо фінансування. Це можуть бути кошти обласного бюджету. Можливо, це будуть державні кошти. Коли ми зможемо обґрунтувати доцільність такого проєкту, буде виділена якась субвенція, за рахунок якої ми могли б частину робіт виконати. І, дійсно, можуть бути залучені спонсорські кошти, благодійні кошти або кошти міжнародних організацій, зокрема природоохоронної спрямованості. Тих, які опікуються питаннями рослин і тварин, щоб створити належні умови, оскільки там є червонокнижні рослини та тварини. Тобто коли цей проєкт буде реалізований, я сподіваюся, що наші партнери активно долучаться до цього.

– Але все ви вже зараз щось продумуєте.

– Чому б не думати на перспективу.

Про ідею припинити діяльність Палацу як окремого комунального закладу шляхом приєднання до іншого

– Щодо приміщення на Сумській також був документ, лист заступника начальника обладміністрації на ім’я очільниці облради Тетяни Єгорової Луценко з проханням винести питання на сесію. Також яка доля цієї ініціативи? Також скасували, вона не буде виноситися на сесію?

– Так само. На даний момент ні на засідання жодної профільної комісії облради, ні на пленарне засідання сесії це питання не винесено.

– Там йшлося про припинення діяльності Палацу шляхом його приєднання до станції юних туристів. Чому виникла взагалі ідея реорганізувати? Можливо, йшлося про адміністративні якісь питання, про оптимізацію штату? Бо у відповіді пресслужби облдержадміністрації була інформація, що якби це рішення було ухвалене, це б дозволило заощадити 1,5 мільйона гривень на фінансуванні оплати праці.

– Так, дійсно, зважаючи на те, що не на все вистачає коштів обласного бюджету, заходи стосовно оптимізації не є таким рідкісним явищем. У різних сферах опрацьовуються різноманітні варіанти щодо оптимізації закладів, в тому числі з метою покращення діяльності закладів або з метою економії коштів обласних, місцевих бюджетів. Тому як один із варіантів цей проєкт існував, але це був проєкт, який на даний момент не заведений на розгляд.

– Але відмовились через резонанс суспільний?

– Ні, цей проєкт зараз не на часі. Є документ, який заведений і підлягає розгляду, а є просто проєкт документа. Це був проєкт документа.

– Також у публікаціях Харківського антикорупційного центру була інформація, що є плани щодо реконструкції будівлі Палацу на Сумській із залученням міжнародних організацій.

– Якщо цей проєкт нам вдасться реалізувати – так, буде зроблено реконструкцію і капітальний ремонт приміщення, але про це зарано казати.

– Ви не можете детально розповісти, хто буде фінансувати це?

– Ні.

– А не було пов’язано це рішення, яке не винесли за підсумком на сесію, саме з тим, що планувалася реконструкція?

– Ні, це не пов’язано.

– Тобто все залишається, як було, штат працівників, адміністративний апарат, керівництво не буде змінюватися?

– Усе як працює, так і працюватиме далі.

– А взагалі якщо говорити про доцільність використання приміщення в центрі міста для діяльності колективу Палацу, якщо діти зараз не можуть відвідувати гуртки офлайн. Чи безпечно там перебувати вихователям? Якось це питання обговорювали?

– Ми сподіваємось, що війна невдовзі закінчиться, і тоді діти зможуть не онлайн, а офлайн відвідувати гуртки, секції, різні відділення. Тому я вважаю, що центр міста – це саме та локація, де зручно і дітям, і батькам. Привезти дитину, віддати на секцію, а після її завершення забрати додому.