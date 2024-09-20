Пристрасті навколо Палацу дитячої творчості в Харкові: що відбувається (відео)

У середині вересня ситуація навколо Палацу дитячої та юнацької творчості в Харкові знову набула суспільного резонансу, адже в мережі з’явився документ із планами припинити його існування як окремої комунальної установи та створити нову, об’єднану. Ще одну комунальну установу хотіли створити на базі одного з відділів Палацу в липні. Чому обласна влада інтенсивно взялася за «оптимізацію» Палацу – розбиралась кореспондентка МГ «Об’єктив».

Ірина Лопатіна, завідувачка відділу художнього виховання КЗ ”Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості”

У нас є побоювання, у нас є страх, що ми втрачаємо свій Палац.

Приводом став оприлюднений у ЗМІ документ щодо планів припинити діяльність Палацу дитячої та юнацької творчості у центрі Харкова, приєднавши його до станції юних туристів на Нових Домах. Це був лист від обласної військової адміністрації на ім’я голови облради із проханням винести питання на сесію.

Олег Чередніченко, завідувач відділу туризму, краєзнавства та спорту КЗ ”Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості”

Повне нерозуміння в нашому колективі сьогодні відбувається. Ніхто нам нічого не пояснював.

І у працівників виникла підозра, що в чиновників є плани на землю на Сумській.

Ірина Лопатіна, завідувачка відділу художнього виховання КЗ ”Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості”

Третій раз намагання нас знищити. Але я працюю в обласному палаці з 1993 року. І у 2004 я виходила з плакатами, у 2006, у 2007 ми писали президентові, бо тут мала бути паруси України. Ну, потім то був Kharkiv Palace. Але ж ми кожного разу виборюємо право займатися улюбленою справою. Очільники міняються – земля залишається. І всі хочуть цей ласий кусочок.

З початком повномасштабної війни Палац пішов в онлайн, розповідає директорка. Керівники гуртків та інші співробітники – загалом 190 осіб – продовжують працювати в будівлі. Понад 3 тисячі дітей відвідують секції дистанційно. Коли ідея приєднання Палацу до станції юних туристів набула розголосу, у пресслужбі ХОВА прокоментували, що всі гуртки будуть збережені та продовжать працювати у своїх приміщеннях. Не буде й скорочення штату педагогів. Мета – лише оптимізувати адміністративний апарат та заощадити 1,5 мільйона гривень на зарплатах.

Ольга Безпалова, директорка департаменту науки й освіти ХОВА

Зважаючи на те, що не на всі заходи, не на все вистачає коштів обласного бюджету, в різних сферах опрацьовуються різноманітні варіанти щодо оптимізації закладів.

Про яку саме оптимізацію адмінапарату йшлося – не озвучують.

Тетяна Підберезкіна, директорка КЗ ”Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості”

Зі мною, знов-таки, як і з колективом, нічого не обговорювалося.

Наразі від ідеї припинити діяльність Палацу як окремого комунального закладу і приєднати його до станції юних туристів у ХОВА відмовились.

Ольга Безпалова, директорка департаменту науки й освіти ХОВА

– Як один із варіантів цей проєкт існував, але це був проєкт, який на даний момент не заведений на розгляд.

– Але відмовились через резонанс суспільний?

– Ні, цей проєкт зараз не на часі.

Спроба “оптимізувати” Палац – не перша. У липні працівників збентежила інша новина. За адресою еколого-натуралістичного відділу Палацу, що займає три гектари на вулиці Коцюбинського біля парку Соснова гірка, збиралися створити новий окремий комунальний заклад.

Ольга Безпалова, директорка департаменту науки й освіти ХОВА

– Чи будуть розглядати цей проєкт щодо еколого-натуралістичного відділу?

– На даний момент ані на засіданнях комісій профільних Харківської обласної ради, ані в порядку денному Харківської обласної ради питання про будь-яку реорганізацію Палацу дитячої та юнацької творчості немає.

При цьому проєкт рішення про створення нової комунальної установи на землях Палацу біля Соснової гірки навіть завантажили до бази облради напередодні сесії у липні. Депутатка Галина Куц пояснювала, що він «завис», бо його не підтримала профільна комісія. Тоді ж територію еколого-натуралістичного відділу оглянув міністр освіти та науки Оксен Лісовий. І говорив про створення чогось нового та інвестиції.

Оксен Лісовий, міністр освіти й науки України

Створення саме в Харкові такого осередку екологічної творчості, дослідництва, підприємництва на базі екології – це дуже важливо для повернення дітей в регіон.

Ірина Лопатіна, завідувачка відділу художнього виховання КЗ ”Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості”

Коли я у відкритому доступі подивилася наші земельні реєстри, то я запитала у нашої директорки, чому у 2023 році поставили ціну будівлі на Сумській, 37, чому зробили оцінку будиночкам на Коцюбинського, 15? І чому цільове призначення не освітня діяльність, а культурно-просвітницьке обслуговування? Мені наша адміністрація сказала, що це норма, ну я і заспокоїлася. А потім почалося.

На огорожі відділу раніше вивісили банери з візуалізацією концепції реконструкції. Редакція “Об’єктиву” із власних джерел отримала її онлайн-версію. У візуалізації є лабораторні корпуси, теплиця, стайні, ветклініка, приміщення для тварин та птахів, водойма з фонтаном – та укриття, в онлайн-версії назване будиночком Гобіта.

Ольга Безпалова, директорка департаменту науки й освіти ХОВА

Це те, що ми хотіли б побачити, коли будуть гроші, коли закінчиться війна і можна буде дітям відвідувати заклад еколого-натуралістичного спрямування. Ну, стосовно розважального центру інформація взагалі не відповідає дійсності.

Безпалова наголосила: ні про розробку проєкту, ні про початок будівництва зараз не йдеться.

Ольга Безпалова, директорка департаменту науки й освіти ХОВА

– Якщо буде зроблена проєктно-кошторисна документація, будуть проведені роботи щодо аналізу стану ґрунту, геодезія, геологія, тоді це буде вже такий проєкт конкретний. Зараз це майбутня візуалізація. Один із варіантів – як може бути, але без якихось додаткових витрат.

– Але хто робив саму візуалізацію? Це було на волонтерських засадах?

– Так, на волонтерських засадах.

Але геодезист начебто вже працював на території відділу у серпні. Таку інформацію і фото працівники надали Харківському антикорупційному центру.

Ольга Безпалова, директорка департаменту науки й освіти ХОВА

Ніяк не можу прокоментувати. Я не знаю, кого запрошували працівники саме закладу на свою територію.

Такі слова дуже здивувати працівників Палацу. Вони говорять: спостерігатимуть, як далі розгортатимуться події.