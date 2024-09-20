Страсти вокруг Дворца детского творчества в Харькове: что происходит (видео)
В середине сентября ситуация вокруг Дворца детского и юношеского творчества в Харькове вновь обрела общественный резонанс, ведь в сети появился документ с планами прекратить его существование как отдельного коммунального учреждения и создать новое, объединенное. Еще одно коммунальное учреждение хотели создать на базе одного из отделов Дворца в июле. Почему областные власти интенсивно взялись за «оптимизацию» Дворца — разбирался корреспондент МГ «Объектив».
Ирина Лопатина, заведующая отделом художественного воспитания КУ «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества»
У нас есть опасения, у нас есть страх, что мы теряем свой Дворец.
Поводом стал обнародованный в СМИ документ о планах прекратить деятельность Дворца детского и юношеского творчества в центре Харькова, присоединив его к станции юных туристов на Новых Домах. Это было письмо от областной военной администрации на имя председателя облсовета с просьбой вынести вопрос на сессию.
Олег Чередниченко, заведующий отделом туризма, краеведения и спорта КУ «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества»
Полное непонимание в нашем коллективе сегодня происходит. Никто нам ничего не объяснял.
И у сотрудников Дворца возникло подозрение, что у чиновников есть планы на землю на Сумской.
Ирина Лопатина, заведующая отделом художественного воспитания КУ «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества»
В третий раз попытки нас уничтожить. Но я работаю в областном дворце с 1993 года. И в 2004-м я выходила с плакатами, в 2006-м, в 2007-м мы писали президенту, потому что здесь должны быть паруса Украины. Ну потом это был Kharkiv Palace. Но мы каждый раз боремся за право заниматься любимым делом. Руководители меняются – земля остается. И все хотят этот лакомый кусочек.
С началом полномасштабной войны Дворец ушел в онлайн, рассказывает его директор Татьяна Подберезкина. Руководители кружков и другие сотрудники – всего более 190 человек – продолжают работать в здании. Более 3 тысяч детей посещают секции дистанционно. Когда идея присоединения Дворца к станции юных туристов получила огласку, в пресс-службе ХОВА прокомментировали, что все кружки будут сохранены и продолжат работать в своих помещениях. Не будет сокращения штата педагогов. Цель – лишь оптимизировать административный аппарат и сэкономить 1,5 миллиона гривен на зарплатах.
Ольга Беспалова, директор департамента науки и образования ХОВА
Не на все хватает средств областного бюджета, поэтому в разных сферах прорабатываются различные варианты оптимизации учреждений.
О какой именно оптимизации админаппарата речь шла – не озвучивают.
Татьяна Подберезкина, директор КУ «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества»
Со мной опять же, как и с коллективом, ничего не обсуждалось.
От идеи прекратить существование Дворца как отдельного коммунального учреждения и присоединить его к станции юных туристов в ХОВА отказались.
Ольга Беспалова, директор департамента науки и образования ХОВА
— Как один из вариантов этот проект существовал, но это был проект, который сейчас не заведен на рассмотрение.
— Отказались из-за общественного резонанса?
— Нет, этот проект сейчас не ко времени.
Попытка «оптимизировать» Дворец – не первая. В июле коллектив насторожила другая новость. По адресу эколого-натуралистического отдела Дворца, занимающего три гектара на улице Коцюбинского возле парка Сосновая горка, собирались создать новое отдельное коммунальное учреждение.
Ольга Беспалова, директор департамента науки и образования ХОВА
— Будут ли рассматривать этот проект по эколого-натуралистическому отделу?
– На данный момент ни на заседаниях комиссий профильных Харьковского областного совета, ни в повестке дня Харьковского областного совета вопроса о какой-либо реорганизации Дворца детского и юношеского творчества нет.
При этом проект решения о создании нового коммунального учреждения на землях Дворца возле Сосновой горки даже загрузили в базу облсовета в преддверии сессии в июле. Депутат Галина Куц объясняла, что он «завис», потому что его не поддержала профильная комиссия. Тогда же территорию эколого-натуралистического отдела осмотрел министр образования и науки Оксен Лисовой. И говорил о создании чего-то нового и инвестициях.
Оксен Лисовой, министр образования и науки Украины
Создание именно в Харькове такого центра экологического творчества, исследовательской деятельности, предпринимательства на базе экологии – это очень важно для возвращения детей в регион.
Ирина Лопатина, заведующая отделом художественного воспитания КУ «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества»
Когда я в открытом доступе посмотрела наши земельные реестры, то я спросила у нашего директора, почему в 2023 году поставили цену зданию на Сумской, 37, почему сделали оценку домикам на Коцюбинского, 15. И почему целевое назначение не образовательная деятельность, а культурно-просветительное обслуживание? Мне наша администрация сказала, что это норма, ну я и успокоилась. А потом началось.
На ограждении отдела ранее вывесили баннеры с визуализацией концепции реконструкции. Редакция «Объектива» из собственных источников получила ее онлайн-версию. В визуализации есть лабораторные корпуса, теплица, конюшни, ветклиника, помещения для животных и птиц, водоем с фонтаном – и укрытие, в онлайн-версии названное домиком Хоббита.
Ольга Беспалова, директор департамента науки и образования ХОВА
Это то, что мы хотели бы увидеть, когда будут деньги, когда закончится война и можно будет детям посещать заведение эколого-натуралистического направления. Ну, относительно развлекательного центра информация вообще не соответствует действительности.
Беспалова подчеркнула: ни о разработке проекта, ни о начале строительства сейчас речь не идет.
Ольга Беспалова, директор департамента науки и образования ХОВА
— Если будет сделана проектно-сметная документация, будут проведены работы по анализу состояния почвы, геодезия, геология, тогда это будет уже такой проект конкретный. Сейчас это будущая визуализация. Один из вариантов — как может быть, но без каких-то дополнительных затрат.
— Но кто делал саму визуализацию? Это было на волонтерских началах?
— Да, на волонтерских началах.
Но геодезист уже якобы работал на территории отдела в августе. Такую информацию и фото сотрудники предоставили Харьковскому антикоррупционному центру.
Ольга Беспалова, директор департамента науки и образования ХОВА
Никак не могу прокомментировать. Я не знаю, кого приглашали работники именно заведения на свою территорию.
Такие слова очень удивили работников Дворца. Они говорят: будут наблюдать, как дальше будут разворачиваться события.
Полное интервью директора департамента науки и образования ХОВА Ольги Беспаловой можно прочитать по ссылке.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: Дворец детского и юношеского творчества, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 18:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В середине сентября ситуация вокруг Дворца детского и юношеского творчества в Харькове вновь обрела общественный резонанс, ведь в сети появился документ с планами прекратить его существование как отдельного коммунального учреждения и создать новое, объединенное. Еще одно коммунальное учреждение хотели создать на базе одного из отделов Дворца в июле. Почему областные власти интенсивно взялись за «оптимизацию» Дворца — разбирался корреспондент МГ «Объектив».".