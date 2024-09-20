Почему бы не думать на перспективу — ХОВА о будущем Дворца детского творчества

В середине сентября ситуация вокруг Дворца детского и юношеского творчества в Харькове снова приобрела общественный резонанс, ведь в сети появился документ о планах прекратить его существование как отдельного коммунального учреждения и создать новое, объединенное. Еще одно коммунальное учреждение хотели создать на базе одного из отделов Дворца в июле. Директор департамента науки и образования ХОВА Ольга Беспалова заявила МГ «Объектив», что каких-либо намерений реорганизовать или оптимизировать Дворец у обладминистрации сейчас нет, как и документов, которые бы это предусматривали. Проекты решений не рассматриваются на комиссиях облсовета и не будут вынесены на пленарное заседание сессии.

Согласно проекту решения, загруженному в июле в нормативную базу документов областного совета, по адресу существующего эколого-натуралистического отдела Дворца детского и юношеского творчества на ул. Коцюбинского площадью 2,9 га (район парка Сосновая горка) хотели создать новое коммунальное учреждение «Харьковский областной эколого-натуралистический центр». Этот вопрос на сессию 24 июля в итоге не вынесли. А недавно в сети появилось письмо заместителя начальника ХОВА Евгения Иванова на имя председателя облсовета Татьяны Егоровой-Луценко от 2 сентября с просьбой вынести на сессию вопрос о прекращении существования Дворца детского и юношеского творчества как отдельного коммунального учреждения путем присоединения к другому коммунальному учреждению — Харьковской областной станции юных туристов на Новых Домах.

МГ «Объектив» спросила директора департамента науки и образования ХОВА Ольгу Беспалову о судьбе этих документов, причинах их появления, а также о планах областной власти относительно Дворца и его отделов.

— 16 сентября у вас была встреча с коллективом Дворца детского и юношеского творчества. Какие вопросы обсуждали? Они были обеспокоены тем, что у них могут забрать помещение на улице Сумской, или они этот вопрос вообще не поднимали?

— Мы проговорили, какие вопросы есть. Проговорили, что никаких беспокойств у них не должно быть. Потому что все идет стабильно. Как работали, так и работают дальше. Помещение Дворца детского и юношеского творчества, помещения эколого-натуралистического отдела на Коцюбинского, они как использовались, так и будут использоваться по целевому назначению данных заведений. Для кружков, детских секций, работы различных отделов.

Об идее создать новое коммунальное учреждение на базе эколого-натуралистического отдела Дворца

— В чем тогда заключалась суть первого проекта решения по эколого-натуралистическому отделу на ул. Коцюбинского, возле Сосновой горки? Какова была цель, почему его не вынесли на сессию и на каком он сейчас этапе? Будут ли рассматривать этот проект?

— На данный момент ни на заседание комиссий профильных Харьковского областного совета, ни в повестке дня Харьковского областного совета вопроса о какой-либо реорганизации Дворца детского и юношеского творчества нет. Тот проект, документ, который был в средствах массовой информации, кстати, я его не видела, я о нем услышала только из обсуждений, да, он был, но это был проект, поскольку сейчас у нас вообще происходит дискуссия в целом по Украине по оптимизации учреждений. Это касается не только сферы образования, это касается сфер культуры, соцзащиты и медицины, поэтому в рамках работы над возможной оптимизацией разрабатываются различные варианты, смотрят разные пути. Это был рабочий проект. Рабочий проект и документ — это разные вещи.

— Почему он остался рабочим и не имел дальнейшего какого-то движения?

— Потому что его не выносили ни на заседание комиссий, ни на рассмотрение сессии Харьковского областного совета. Это был проект, который просто был разработан.

— Сейчас какие планы по территории эколого-натуралистического отдела Дворца?

— Он останется в любом случае. Учитывая то, что никаких реорганизаций на данный момент у нас нет, то и работа отдела так же будет происходить согласно его планам.

— Недавно была публикация Харьковского антикоррупционного центра, что появились стенды с планами реконструкции этой территории, помещений, которые там есть. И они писали, что вроде бы там что-то планируют что-то такое масштабное с целью получения прибыли, вообще что-то к развлекательному центру.

— Относительно развлекательного центра информация вообще не соответствует действительности. Да, действительно, на огражденной территории есть баннер. Это визуализация того, как, возможно, в отдаленном будущем можно будет усовершенствовать территорию эколого-натуралистического отдела. Поскольку там есть большое количество животных, находящихся в вольерах, есть видение, возможно, когда-то потом сделать надлежащие зимние и летние вольеры. То есть это такой проект, визуализация будущего. То, что мы хотели бы увидеть, когда будут деньги, когда закончится война и можно будет детям посещать заведение эколого-натуралистического направления.

— Также речь шла о получении прибыли. Что этот отдел, в какой бы форме он ни был, потом сможет получать прибыль.

— Речь шла о том, что, возможно, целесообразно создать ветеринарную клинику, поскольку на территории эколого-натуралистического отдела находится большое количество животных. Это лошади, козы, различные птицы. Поэтому целесообразно было бы, пожалуй, сделать ветеринарную клинику, которая могла бы обслуживать и животных, которые находятся на территории отдела и, возможно, получать прибыль еще за счет других посетителей.

— Та визуализация у входа, о которой вы говорите, что это будет уже после завершения войны, кто-то же разрабатывал этот проект?

— Нет, проект не разрабатывался. Это визуализация того, как может быть. А если уже будут выделены средства, если будет сделана проектно-сметная документация, будут проведены работы по анализу состояния почвы, геодезия, геология. Когда будет понятно, каким образом будет лучше расположить помещения, вольеры для животных, тогда это будет проект конкретный. Сейчас это будущая визуализация, один из вариантов, как может быть, но без каких-то дополнительных затрат.

— Но кто-то сделал эту визуализацию, она не бесплатная, кто-то занимался этим? Какие-то организации, потому что там нет никаких данных, на это также обратили внимание.

— Когда идет строительство большое, когда получено разрешение на проведение строительных работ, тогда есть баннеры, на которых кроме визуализации еще есть название проекта, сроки начала и завершения строительных работ. Это требование, которое должно быть. В нашем случае это никоим образом не относится к началу строительных работ.

— Но кто делал саму визуализацию? Это было на волонтерских началах?

— Да, на волонтерских началах.

— Вы сказали, что будут работы по геодезии. Также была информация, что геодезист уже побывал на месте.

— Никак не могу прокомментировать. Я не знаю, кого приглашали работники именно заведения на свою территорию. Этой информации я не знаю.

— То есть, если подытожить. Этот проект, который, возможно, будет после завершения войны, какие-то планы уже есть — будет ли это финансирование из областного, из государственного бюджета или это будет инвестиционный проект?

— Возможны различные ситуации по финансированию. Это могут быть средства областного бюджета. Возможно, это будут государственные средства. Когда мы сможем обосновать целесообразность такого проекта, будет выделена какая-то субвенция, за счет которой мы могли бы часть работ выполнить. И, действительно, могут быть привлечены спонсорские средства, благотворительные средства или средства международных организаций, в частности природоохранной направленности. Тех, которые занимаются вопросами растений и животных, чтобы создать надлежащие условия, поскольку там есть краснокнижные растения и животные. То есть когда этот проект будет реализован, я надеюсь, что наши партнеры активно присоединятся к этому.

— Но все вы уже сейчас что-то продумываете.

— Почему бы не думать на перспективу.

Об идее прекратить деятельность Дворца как отдельного коммунального учреждения путем присоединения к другому

— По помещению на Сумской также был документ, письмо заместителя начальника обладминистрации на имя руководителя облсовета Татьяны Егоровой Луценко с просьбой вынести вопрос на сессию. Также какова судьба этой инициативы? Также отменили, она не будет выноситься на сессию?

— Точно так же. На данный момент ни на заседание ни одной профильной комиссии облсовета, ни на пленарное заседание сессии этот вопрос не вынесен.

— Там речь шла о прекращении деятельности Дворца путем его присоединения к станции юных туристов. Почему возникла вообще идея реорганизовать? Возможно, речь шла об административных каких-то вопросах, об оптимизации штата? Потому что в ответе пресс-службы облгосадминистрации была информация, что если бы это решение было принято, это бы позволило сэкономить 1,5 миллиона гривен на финансировании оплаты труда.

— Да, действительно, учитывая то, что не на все хватает средств областного бюджета, меры по оптимизации не является таким редким явлением. В различных сферах прорабатываются различные варианты по оптимизации учреждений, в том числе с целью улучшения деятельности учреждений или с целью экономии средств областных, местных бюджетов. Поэтому как один из вариантов этот проект существовал. Но это был проект, который на данный момент не заведен на рассмотрение.

— Отказались из-за резонанса общественного?

— Нет, этот проект сейчас не ко времени. Есть документ, который заведен и подлежит рассмотрению, а есть просто проект документа. Это был проект документа.

— Также в публикациях Харьковского антикоррупционного центра была информация, что есть планы по реконструкции здания Дворца на Сумской с привлечением международных организаций.

— Если этот проект нам удастся реализовать — да, будет сделана реконструкция и капитальный ремонт помещения, но об этом рано говорить.

— Вы не можете подробно рассказать, кто будет финансировать это?

— Нет.

— А не было связано это решение, которое не вынесли по итогу на сессию, именно с тем, что планировалась реконструкция?

— Нет, это не связано.

— То есть все остается, как было, штат работников, административный аппарат, руководство не будет меняться?

— Все как работает, так и будет работать дальше.

— А вообще если говорить о целесообразности использования помещения в центре города для деятельности коллектива Дворца, если дети сейчас не могут посещать кружки офлайн. Безопасно ли там находиться воспитателям? Как-то этот вопрос обсуждали?

— Мы надеемся, что война вскоре закончится, и тогда дети смогут не онлайн, а офлайн посещать кружки, секции, различные отделения. Поэтому я считаю, что центр города — это именно та локация, где удобно и детям, и родителям. Привезти ребенка, отдать на секцию, а после ее завершения забрать домой.