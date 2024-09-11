Дворец детского творчества останется в центре Харькова — ХОВА об оптимизации

Инициативу о прекращении деятельности Дворца детского и юношеского творчества в центре Харькова путем его присоединения к станции юных туристов на Новых Домах объяснили в пресс-службе ХОВА.

Согласно информации, которую предоставила журналистам пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал, Дворец детского творчества хотят присоединить к станции юных туристов с целью «создания единого мощного центра, который обеспечит высокое качество образовательных услуг для детей и молодежи».

В ХОВА утверждают, что в проекте решения, который хотят вынести на сессию областного совета, гарантировано сохранение всех кружков и секций, работавших в обоих заведениях. Все материалы, оборудование и инвентарь должны передать в объединенное учреждение. Кроме того, там планируют создать новые кружки по таким направлениям, как STEM-образование, робототехника и программирование.

Также в ХОВА отметили, что ни один из педагогов и воспитателей не потеряет работу, но при этом оптимизация административного аппарата в результате объединения позволит сэкономить около 1,5 миллионов гривен за счет уменьшения расходов на оплату труда.

Как уточнила МГ «Об’єктив» Елена Шаповал, о переезде Дворца детского и юношеского творчества с улицы Сумской, 37 речь не идет.

«Все остаются в помещениях, в которых и работали», — подчеркнула пресс-секретарь начальника ХОВА.

Тему о прекращении деятельности Дворца детского и юношеского творчества ранее подняла ОО «Харьковский антикоррупционный центр», опубликовав письмо ХОВА от 2 сентября на имя председателя облсовета Татьяны Егоровой-Луценко с просьбой вынести этот вопрос на очередную сессию.

Активисты обратили внимание, что это письмо подписывал не лично глава ХОВА Олег Синегубов, а его заместитель по вопросам промышленности, земельных вопросов и региональной политики Евгений Иванов, потому что «начальник администрации находился в служебной командировке». При этом Синегубов 2 сентября дважды выходил в эфир нацмарафона, а за спиной у него была привычная карта и флаг Харьковской области.



Фото: ОО «ХАЦ»

Напомним, 24 июля на сессию облсовета планировали вынести вопрос реорганизации эколого-натуралистического отдела Дворца детского и юношеского творчества в районе Сосновой горки. В проекте решения говорилось, что территорию Дворца площадью 2,9 га на улице Коцюбинского, 15 передадут новосозданному областному эколого-натуралистическому центру. Благодаря общественному резонансу этот вопрос тогда сняли с повестки дня.

«По словам работников Дворца детского и юношеского творчества, чиновников интересует не только территория эколого-натуралистического отдела, но и здание на улице Сумской, 37, проект реконструкции которого готовится в сотрудничестве с ЮНИСЕФ», — пишет ХАЦ.