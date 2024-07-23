Зачем облсовет хочет создать новый экоцентр в Харькове, если такой уже есть

Одним из вопросов, которые выносят на внеочередную сессию Харьковского областного совета 24 июля, станет создание коммунального учреждения «Харьковский областной эколого-натуралистический центр».

Как говорится в проекте решения, учреждение будет размещаться на улице Коцюбинского, 15, возле парка Сосновая горка.

Среди его основных задач — создание условий для углубленного изучения естественных, аграрных и лесохозяйственных наук; ознакомление детей с особенностями содержания и разведения животных и птиц; формирование у учащихся навыков в области сельского хозяйства, цветоводства, лесоводства, садоводства и грибоводства, проведение экскурсий, экспедиций, путешествий и прочее.

«Центр является профильным учреждением внешкольного образования, в котором воспитанники, ученики и слушатели имеют право на получение внешкольного образования по эколого-натуралистическому, исследовательско-экспериментальному, реабилитационному, социально-психологическому направлениям… Центр может предоставлять платные услуги, в том числе ветеринарные, перечень которых утвержден Кабмином», — говорится в уставе будущего коммунального учреждения.

В уставе отмечается, что центр является неприбыльным учреждением в области образования и не имеет целью получение прибыли. А из пояснительной записки следует, что на его содержание в 2024 году из бюджета области должны выделить более 5,5 миллионов гривен.



По информации ОО «Харьковский антикоррупционный центр», центр хотят создать путем реорганизации эколого-натуралистического отдела другого областного коммунального учреждения — Дворца детского и юношеского творчества. Именно этот отдел размещается сейчас на участке площадью 2,9 гектара на улице Коцюбинского, 15.

«Детей в прифронтовом Харькове мало, обучение преимущественно дистанционное. Но департамент науки и образования ХОВА решил, что сейчас очень актуально создавать новые предприятия за бюджетные средства. — прокомментировала проект решения в Facebook депутат облсовета Галина Куц. — Ведь срочно надо беспокоиться об экологической культуре и натуралистических наклонностях тех детей, которые остались в прифронтовом городе. Существует коммунальное учреждение, которое занимается такими эколого-образовательными проблемами внешкольного образования для детей. И оно уже финансируется из бюджета областного совета. Это Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества. Интереснее, что для создания нового коммунального учреждения планируется забрать территорию у Дворца детского и юношеского творчества. А это где-то три гектара земли в элитном центре (Сосновая горка). Самое интересное, что обладминистрация даже не побеспокоилась устранить юридические казусы при подаче документов. Сразу предоставили документы о создании нового предприятия. Но не позаботились, чтобы были внесены изменения в уставные документы существующего предприятия».

Она также отметила, что постоянная комиссия облсовета по вопросам науки, образования и духовности не поддержала такую инициативу, поэтому она «зависла».

«Теперь об аргументации со стороны департамента науки и образования. Насколько я поняла, в Харьков заходят средства от ЮНИСЕФ для восстановления Дворца детского и юношеского творчества, пострадавшего от взрывов российских ракет. И, вроде бы, ЮНИСЕФ будет все финансировать, кроме эколого-натуралистического направления. Якобы поэтому в обладминистрации решили срочно создать новое предприятие», — добавила депутат.

В пресс-службе ХОВА сообщили, что экоцентр на базе Дворца детского и юношеского творчества посетил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

«С начала полномасштабной войны коммунальное учреждение, которое реализует направление внешкольного образования в области, стало «Ноевым ковчегом» для многих животных и более 300 видов экзотических растений, которые были сохранены сотрудниками учреждения. Сегодня заведение нуждается в поддержке. Коллектив учреждения продолжает работать и предоставлять образовательные услуги в режиме онлайн», — говорится в публикации на сайте ХОВА.

Лисовой отметил, что «уникальный объект требует всестороннего внимания и привлечения средств частных инвесторов и международных партнеров», и министерство будет работать в этом направлении.

Представители ОО «ХАЦ» пообщались с руководителем кружка эколого-натуралистического отдела Дворца детского и юношеского творчества Светланой Пузеевой.

«Заверили на днях, что коллектив отдела переведут в новое заведение. Но без всякой конкретики, что это за реорганизация… Надо ли тратить деньги в военное положение на новое заведение? Деньги нужны на ВСУ. А не дублировать работу отдела, тратить деньги на документацию, на создание коллектива… Вчера приезжал министр образования Оксен Лисовой к нам. Сказал, что надо у детей воспитывать предпринимательскую деятельность, это новое направление министерства, это вызовы послевоенной страны. И я с ним согласна. Но одно, если это будет детское предпринимательское направление, и совсем другое дело — если это будет производственный комбинат. У нас нет производственных мощностей, чтобы организовать, например, разведение коз и лошадей. У нас нет таких территорий для этого: всего 2,9 гектара весь учебно-опытный земельный участок. У нас сад, плодово-ягодный питомник, учебно-опытный участок (дети проводят опыты), кружок овощеводства, экскурсионная теплица и две теплицы, где выращивают рассаду для нужд территории, несколько учебных корпусов, маленьких», — цитируют Пузееву активисты.

На запрос ОО «ХАЦ» в ХОВА ответили, что в связи с большим объемом задач Дворца детского и юношеского творчества (на его базе функционируют 275 кружков, рассчитанных на 3080 детей) возникли основания для выделения эколого-натуралистического направления (33 кружка, 350 детей) в учреждение отдельного вида деятельности.

«Создание нового заведения не требует дополнительного финансирования. Штатная численность сотрудников вновь созданного КУ «Харьковский областной эколого-натуралистический центр» останется практически без изменений (что и была в отделе эколого-натуралистической деятельности Дворца) и составит 33,44 штатных единицы», — говорится в ответе.

В ХОВА также подтвердили, что ЮНИСЕФ планирует частично отремонтировать Дворец детского и юношеского творчества, где будет создан Центр поддержки для семей с детьми.