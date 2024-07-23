Завтра в Харькове проведут внеочередную сессию облсовета: что будут решать
Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве внеочередной, ХХV, сессии. Депутаты соберутся онлайн в 10:00 24 июля.
Текст распоряжения опубликовала пресс-служба Харьковского облсовета. В повестке дня — восемь вопросов и раздел «Разное». Среди вопросов, которые срочно рассмотрят депутаты: внесение изменений в «Положение о награждении защитников и защитниц Украины, которые являются жителями Харьковской области» и в «Порядок использования средств областного бюджета на выплату вознаграждения как поощрения лучшим спортсменам Харьковской области – защитникам и защитницам Украины и их тренерам за участие в международных спортивных соревнованиях ветеранов».
Также изменить планируют областную Программу оздоровления и отдыха детей (и утвердить порядок использования средств областного бюджета на эту программу).
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Кроме того, депутаты хотят создать очередное коммунальное учреждение — «Эколого-натуралистический центр» Харьковского облсовета.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: Егорова-Луценко, новости Харькова, облсовет, сесія, сессия;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 10:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве внеочередной, ХХV, сессии. Депутаты соберутся онлайн в 10:00 24 июля".