Завтра в Харькове проведут внеочередную сессию облсовета: что будут решать

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве внеочередной, ХХV, сессии. Депутаты соберутся онлайн в 10:00 24 июля.

Текст распоряжения опубликовала пресс-служба Харьковского облсовета. В повестке дня — восемь вопросов и раздел «Разное». Среди вопросов, которые срочно рассмотрят депутаты: внесение изменений в «Положение о награждении защитников и защитниц Украины, которые являются жителями Харьковской области» и в «Порядок использования средств областного бюджета на выплату вознаграждения как поощрения лучшим спортсменам Харьковской области – защитникам и защитницам Украины и их тренерам за участие в международных спортивных соревнованиях ветеранов».

Также изменить планируют областную Программу оздоровления и отдыха детей (и утвердить порядок использования средств областного бюджета на эту программу).

Кроме того, депутаты хотят создать очередное коммунальное учреждение — «Эколого-натуралистический центр» Харьковского облсовета.