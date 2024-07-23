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Завтра в Харькове проведут внеочередную сессию облсовета: что будут решать

Политика 10:03   23.07.2024
Оксана Горун
Завтра в Харькове проведут внеочередную сессию облсовета: что будут решать Фото: пресс-служба Харьковского облсовета

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве внеочередной, ХХV, сессии. Депутаты соберутся онлайн в 10:00 24 июля.

Текст распоряжения опубликовала пресс-служба Харьковского облсовета. В повестке дня — восемь вопросов и раздел «Разное». Среди вопросов, которые срочно рассмотрят депутаты: внесение изменений в «Положение о награждении защитников и защитниц Украины, которые являются жителями Харьковской области» и в «Порядок использования средств областного бюджета на выплату вознаграждения как поощрения лучшим спортсменам Харьковской области – защитникам и защитницам Украины и их тренерам за участие в международных спортивных соревнованиях ветеранов».

Также изменить планируют областную Программу оздоровления и отдыха детей (и утвердить порядок использования средств областного бюджета на эту программу).

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Кроме того, депутаты хотят создать очередное коммунальное учреждение — «Эколого-натуралистический центр» Харьковского облсовета.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 10:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве внеочередной, ХХV, сессии. Депутаты соберутся онлайн в 10:00 24 июля".