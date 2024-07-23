Завтра в Харкові проведуть позачергову сесію облради: що вирішуватимуть

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання позачергової, ХХV, сесії. Депутати зберуться онлайн о 10:00 24 липня.

Текст розпорядження опублікувала пресслужба Харківської облради. У порядку денному – вісім питань та розділ “Різне”. Серед питань, які терміново розглянуть депутати: внесення змін до “Положення про відзначення захисників і захисниць України, які є мешканцями Харківської області” та “Порядку використання коштів обласного бюджету на виплату винагороди як заохочення кращим спортсменам Харківської області – захисникам і захисницям України та їхнім тренерам за участь у міжнародних спортивних змаганнях ветеранів”.

Також змінити планують обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей (та затвердити порядок використання коштів обласного бюджету на цю програму).

Крім того, депутати хочуть створити чергову комунальну установу – “Еколого-натуралістичний центр” Харківської облради.