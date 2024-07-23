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Завтра в Харкові проведуть позачергову сесію облради: що вирішуватимуть

Політика 10:03   23.07.2024
Оксана Горун
Завтра в Харкові проведуть позачергову сесію облради: що вирішуватимуть

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання позачергової, ХХV, сесії. Депутати зберуться онлайн о 10:00 24 липня.

Текст розпорядження опублікувала пресслужба Харківської облради. У порядку денному – вісім питань та розділ “Різне”. Серед питань, які терміново розглянуть депутати: внесення змін до “Положення про відзначення захисників і захисниць України, які є мешканцями Харківської області” та “Порядку використання коштів обласного бюджету на виплату винагороди як заохочення кращим спортсменам Харківської області – захисникам і захисницям України та їхнім тренерам за участь у міжнародних спортивних змаганнях ветеранів”.

Також змінити планують обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей (та затвердити порядок використання коштів обласного бюджету на цю програму).

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Крім того, депутати хочуть створити чергову комунальну установу – “Еколого-натуралістичний центр” Харківської облради.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 10:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання позачергової, ХХV, сесії. Депутати зберуться онлайн о 10:00 24 липня".