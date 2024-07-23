Завтра в Харкові проведуть позачергову сесію облради: що вирішуватимуть
Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання позачергової, ХХV, сесії. Депутати зберуться онлайн о 10:00 24 липня.
Текст розпорядження опублікувала пресслужба Харківської облради. У порядку денному – вісім питань та розділ “Різне”. Серед питань, які терміново розглянуть депутати: внесення змін до “Положення про відзначення захисників і захисниць України, які є мешканцями Харківської області” та “Порядку використання коштів обласного бюджету на виплату винагороди як заохочення кращим спортсменам Харківської області – захисникам і захисницям України та їхнім тренерам за участь у міжнародних спортивних змаганнях ветеранів”.
Також змінити планують обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей (та затвердити порядок використання коштів обласного бюджету на цю програму).
Читайте також: Відбулася сесія Харківської облради: Синєгубов повідомив, що вирішили
Крім того, депутати хочуть створити чергову комунальну установу – “Еколого-натуралістичний центр” Харківської облради.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: Егорова-Луценко, новини Харкова, облсовет, сесія;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Завтра в Харкові проведуть позачергову сесію облради: що вирішуватимуть»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 10:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання позачергової, ХХV, сесії. Депутати зберуться онлайн о 10:00 24 липня".