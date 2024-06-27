Состоялась сессия Харьковского облсовета: Синегубов сообщил, что решили
27 июня прошла сессия Харьковского областного совета. По данным главы ХОВА, депутаты приняли ряд решений.
🔹 В частности, о поддержке семей защитников. Дети погибших воинов региона смогут получать 8000 грн даже при регистрации погибших в Харькове или в воинской части на территории Харьковской области, где они проходили службу.
🔹 Еще одно решение касается семейных форм воспитания. При строительстве жилья для детских домов семейного типа и приемных семей, принявших на воспитание ребенка с инвалидностью, 70% будут покрывать за счет средств областного бюджета, 30% — за счет громад.
🔹 В планах – реконструкция корпуса «Областного госпиталя ветеранов войны» с выделением помещений под реабилитационный центр. Для завершения ремонтных работ было направлено 13,5 миллиона гривен.
🔹 Также была утверждена Программа оздоровления и отдыха детей Харьковщины на 2024-2028 годы. На это предусмотрели в общем на 5 лет: 206,1 млн грн, из них из облбюджета – 142 млн грн. В 2024 году – всего 9,7 млн грн, из них из областного бюджета – 6,9 млн грн.
🔹 Также приняли решение о поддержке местных журналистов: в случае гибели журналиста при исполнении профессиональных обязанностей предусмотрены выплаты в размере 300 тыс. грн, в случае травмы — 50 тыс. грн, в случае травмы, повлекшей инвалидность — 150 тыс. грн, детям погибших журналистов — ежемесячно по 8000 грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: депутаты, облсовет, решение, сесія, сессия, синегубов, Харьковский, хова;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 15:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 июня прошла сессия Харьковского областного совета. По данным главы ХОВА, депутаты приняли ряд решений.".