Нардепа из Харькова Одарченко, осужденного за взятку, лишили мандата — ЦИК

Сбежавшего за границу народного депутата Украины Андрея Одарченко лишили мандата. Решение приняли после вступления в силу обвинительного приговора ВАКС.

Об этом говорится в постановлении №61 Центральной избирательной комиссии от 12 ноября.

В постановлении указано, что приговор Высшего антикоррупционного суда в отношении Одарченко от 14 ноября 2024 вступил в законную силу 10 октября 2025 года. Его полномочия как народного депутата Верховной рады Украины досрочно прекращаются.

«Статьей 81 Конституции Украины предусмотрено, что в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении народного депутата Украины его полномочия прекращаются досрочно со дня вступления в законную силу решения суда», – объясняется в постановлении.

апомним, о задержании нардепа при попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin (около 50 тысяч долларов) главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему 21 ноября 2023 года сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Как стало известно, речь идет об Андрее Одарченко. Согласно материалам дела, нардеп хотел, чтобы из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделили средства на ремонт зданий Государственного биотехнологического университета, в котором он занимал должность ректора. В сентябре в Центре противодействия коррупции со ссылкой на САП сообщили, что Одарченко бежал из Украины. После этого Высший антикоррупционный суд объявил его в государственный и международный розыск, информировало «Суспільне». Также Одарченко отозвали из состава антикоррупционного комитета ВР. Высший антикоррупционный суд 14 ноября вынес приговор — восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.