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Харьковского нардепа-беглеца Одарченко исключили из комитета ВР

Общество 12:13   10.10.2024
Виктория Яковенко
Харьковского нардепа-беглеца Одарченко исключили из комитета ВР Фото: Ярослав Железняк

Верховная Рада отозвала нардепа из Харькова Андрея Одарченко и нардепа Артема Дмитрука, находящихся в розыске, из состава антикоррупционного и правоохранительного комитетов.

«За» проголосовали 245 депутатов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Теперь они свободные беглецы не обременены лишней комитетской работой», — написал Железняк.

«Дмитрук был в комитете по вопросам правоохранительной деятельности, а Одарченко – антикоррупционной политики. Вот такие борцы у нас. Дмитрук вообще положил на Украину Биг-Бен», — написал нардеп Алексей Гончаренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховная Рада отозвала нардепа из Харькова Андрея Одарченко и нардепа Артема Дмитрука, находящихся в розыске, из состава антикоррупционного и правоохранительного комитетов.".