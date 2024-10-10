Харьковского нардепа-беглеца Одарченко исключили из комитета ВР

Верховная Рада отозвала нардепа из Харькова Андрея Одарченко и нардепа Артема Дмитрука, находящихся в розыске, из состава антикоррупционного и правоохранительного комитетов.

«За» проголосовали 245 депутатов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Теперь они свободные беглецы не обременены лишней комитетской работой», — написал Железняк.

«Дмитрук был в комитете по вопросам правоохранительной деятельности, а Одарченко – антикоррупционной политики. Вот такие борцы у нас. Дмитрук вообще положил на Украину Биг-Бен», — написал нардеп Алексей Гончаренко.