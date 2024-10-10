Харьковского нардепа-беглеца Одарченко исключили из комитета ВР
Фото: Ярослав Железняк
Верховная Рада отозвала нардепа из Харькова Андрея Одарченко и нардепа Артема Дмитрука, находящихся в розыске, из состава антикоррупционного и правоохранительного комитетов.
«За» проголосовали 245 депутатов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«Теперь они свободные беглецы не обременены лишней комитетской работой», — написал Железняк.
«Дмитрук был в комитете по вопросам правоохранительной деятельности, а Одарченко – антикоррупционной политики. Вот такие борцы у нас. Дмитрук вообще положил на Украину Биг-Бен», — написал нардеп Алексей Гончаренко.
Читайте также: Харьковского нардепа Одарченко, объявленного в розыск, исключат из комитета ВР
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика; Теги: беглец, ВР, комитет, нардеп, одарченко, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковского нардепа-беглеца Одарченко исключили из комитета ВР»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховная Рада отозвала нардепа из Харькова Андрея Одарченко и нардепа Артема Дмитрука, находящихся в розыске, из состава антикоррупционного и правоохранительного комитетов.".