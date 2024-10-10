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Харківського нардепа-втікача Одарченка виключили із комітету ВР

Політика 12:13   10.10.2024
Вікторія Яковенко
Харківського нардепа-втікача Одарченка виключили із комітету ВР Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада відкликала нардепа з Харкова Андрія Одарченка та нардепа Артема Дмитрука, які перебувають у розшуку, зі складу антикорупційного та правоохоронного комітетів.

«За» проголосували 245 депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Тепер вони вільні втікачі необтяжені зайвою комітетською роботою», – написав Железняк.

«Дмитрук був в комітеті з питань правоохоронної діяльності, а Одарченко – антикорупційної політики. Ось такі борці у нас. Дмитрук взагалі поклав на Україну Біг-Бен», – написав нардеп Олексій Гончаренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховна Рада відкликала нардепа з Харкова Андрія Одарченка та нардепа Артема Дмитрука, які перебувають у розшуку, зі складу антикорупційного та правоохоронного комітетів.".