Харківського нардепа-втікача Одарченка виключили із комітету ВР
Фото: Ярослав Железняк
Верховна Рада відкликала нардепа з Харкова Андрія Одарченка та нардепа Артема Дмитрука, які перебувають у розшуку, зі складу антикорупційного та правоохоронного комітетів.
«За» проголосували 245 депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«Тепер вони вільні втікачі необтяжені зайвою комітетською роботою», – написав Железняк.
«Дмитрук був в комітеті з питань правоохоронної діяльності, а Одарченко – антикорупційної політики. Ось такі борці у нас. Дмитрук взагалі поклав на Україну Біг-Бен», – написав нардеп Олексій Гончаренко.
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- Категорії: Політика, Суспільство; Теги: беглец, ВР, комитет, нардеп, одарченко, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховна Рада відкликала нардепа з Харкова Андрія Одарченка та нардепа Артема Дмитрука, які перебувають у розшуку, зі складу антикорупційного та правоохоронного комітетів.".