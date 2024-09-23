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Харківського нардепа, якого оголосили у розшук, виключать з комітету ВР

Політика 12:38   23.09.2024
Вікторія Яковенко
Харківського нардепа, якого оголосили у розшук, виключать з комітету ВР

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади члена Комітету з питань антикорупційної політики нардепа від «Слуги народу» Андрія Одарченка. Минулого тижня Вищий антикорупційний суд оголосив його у державний та міжнародний розшук.

«Оскільки, на період дії правового режиму воєнного стану, Верховна Рада України та Комітети Верховної Ради України, повинні діяти швидко, ефективно та злагоджено, виникла необхідність провести зміни у складі Комітетів Верховної Ради України відповідно до побажань народних депутатів України, інтересів держави та відповідно до вимог суспільства», – йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

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Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, зі складу фракції «Слуга народу» депутата Одарченка не виключали.

Нагадаємо, про затримання нардепа при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin (близько 50 тисяч доларів) голові Держагентства відновлення та розвитку Мустафі Найєму 21 листопада 2023 року повідомили пресслужби НАБУ та САП. Як стало відомо, йдеться про Андрія Одарченка. 22 листопада ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці та при цьому визначив заставу в 15 мільйонів гривень. За Одарченка внесли вказану суму і він вийшов із СІЗО, тому на нього «покладені відповідні процесуальні обов’язки». Пізніше захист нардепа спробував оскаржити запобіжний захід, проте АП ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги.

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Харківського нардепа, якого оголосили у розшук, виключать з комітету ВР»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 12:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади члена Комітету з питань антикорупційної політики нардепа від «Слуги народу» Андрія Одарченка. Минулого тижня Вищий антикорупційний суд оголосив його у державний та міжнародний розшук.".